Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...
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Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
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Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

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    Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

    За поддержку Украины европейцам придется расплачиваться уже в следующем месяце
    		   11 марта 2022, 19:00
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Станислав Борзяков

    Падение доходов, рост цен, уничтожение рабочих мест, холод в домах – такова цена, которую придется заплатить простым американцам и европейцам за экономическую войну с Москвой из-за Украины. В будущем это серьезно повлияет на внутреннюю политику западных стран, население которых впервые ощутит на себе эффект от глобального противостояния с Россией.

    По мнению директора МВФ Кристалины Георгиевой, последствия от действий России на Украине и санкций, наложенных на российскую экономику, обойдутся планете дороже, чем пандемия коронавируса.

    В прошлом году Всемирный банк опубликовал расследование, после которого болгарку Георгиеву стали подозревать в лоббизме в пользу Китая, с которого и началась та пандемия. Поэтому справедливость столь эмоционального прогноза может быть поставлена под сомнение.

    Но по сути Георгиева, конечно же, права, по крайней мере вообще никто не спорит с утверждением, что текущий кризис обернется крупными потерями для глобальной экономики, идет ли речь об убытках покидающих Россию брендов (один только Макдоналдс оценил свой простой в 50 млн долларов в месяц) или о резком взлете цен на экспортные товары РФ – нефть, газ, зерно, некоторые металлы, впоследствии также древесина.

    Эти потери будут столь значительны, что правительства западных стран честно предупреждают население о неизбежном падении уровня жизни.  

    В США рекордная за 40 лет инфляция – почти 8%, и в основном из-за роста цен на нефть. На этом фоне Байден вводит эмбарго на покупку энергоносителей из РФ, бессовестно называет это «наценкой Путина» (уже дважды назвал), но все-таки признает – это результат «калечащих» санкций, наложенных на российскую экономику. 

    Образ простого американца, который хватается за сердце при виде ценника на заправке, был предложен самим Байденом. Так экономическая война с Россией приобрела в США народное измерение.

    В Британии ожидают снижение уровня жизни на 2500 фунтов на семью в год и подчеркивают, что это именно из-за санкций. 

    Во Франции призывают снизить температуру в домах на несколько градусов.

    В Германии анонсируют повышение стоимости газа к маю более чем на четверть – при том, что он в ФРГ уже сейчас очень дорог. И каждый немец понимает, что было бы дешевле, если бы был запущен уже достроенный «Северный поток – 2», но его сертификация остановлена политическим решением Берлина в связи даже не со спецоперацией, а с признанием независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы.

    Таким образом европейцам и американцам предлагают оплатить экономическую удавку на шее России из собственного кармана. Пойдут ли они на это? Вне всяких сомнений – пойдут.

    Уровень поддержки Украины в западном социуме не стоит недооценивать, тем более, что в СМИ стран ЕС и США представлены либо американская, либо украинская точка зрения на происходящее (в них есть некоторые различия, но это повод для отдельного разговора), а тон публикаций приобрел откровенно истеричный характер.

    В Чехии и станах Балтии поддержку действий России на Украине вообще признали уголовным преступлением.

    Многотысячные митинги в поддержку Украины, сбор средств в помощь украинцам с участием звезд мировой величины, заголовки газет в духе «Мы должны заплатить за свободу» – всё это есть, всё это будет. И это работает.

    К примеру, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона, занявшего по вопросу санкций абсолютно категоричную позицию, вырос с 25 до 33%. Это практически гарантирует ему переизбрание во втором туре выборов, которые пройдут этой весной. Журналист и философ Эрик Земмур, предлагающий принципиально другой подход к отношениям с Россией, больше не выглядит серьезным конкурентом нынешнему хозяину Елисейского дворца. 

    Однако в будущем ведущаяся сейчас экономическая война грозит внутренней политике вовлеченных в нее стран тектоническими изменениями – и совсем не в пользу тех, кто эту экономическую войну начал. Как минимум, в силу того, что ей сопутствует историческое прозрение общества – конфликт с Россией стоит денег. Больших денег.

    Он стоил больших денег всегда, и умные люди это понимали: «гонку вооружений» в эпоху «холодной войны» и прокси-войн с СССР по всему миру оплачивал американский налогоплательщик. Но это преподносилось государством как общая миссия в борьбе за свой (не советский) образ жизни, а траты размазывались по всей нации, не ощущаясь каждым конкретным индивидуумом (если только его не посылали непосредственно на фронт).

    Кроме того, Вашингтон знал меру – у среднего американца (в отличие, кстати, от среднего советского) никогда не создавалось ощущения, что он недоедает, чтобы выпустить очередной танк.

    Крымско-донбасские санкции 2014-го тоже принесли западному миру убытки, но говорили о них, скорее, в контексте упущенной прибыли – деньгах, которые крупный бизнес мог заработать, однако не заработал, «русская весна» помешала, видите ли.

    На своей шкуре последствия той волны ощутили в основном европейские фермеры и другие производители сельхозпродукции, которым контрсанкции Москвы закрыли российский рынок, однако недовольство приглушили дополнительными дотациями из Брюсселя, своеобычными для их отрасли (в развитых странах сельское хозяйство зачастую убыточно – слишком дорогая земля, слишком дорогой труд, как следствие, слишком высокие цены на продукцию, чтоб ее хоть кто-то покупал).   

    Теперь не так. Несмотря на санкции 2014 года и российское импортозамещение, количество нитей, соединяющих экономику России с экономиками Запада, оказалось столь велико, что их нынешний одновременный разрыв ощутит на себе большинство – и богатые, и бедные. Это тот убыток, который средневзвешенный европеец сможет посчитать самостоятельно – по ценникам и счетам. Это конкретная цифра, вычтенная из бюджета семьи уже в следующем месяце. Раньше такого не было.

    Поскольку обыватели являются еще и избирателями, это неизбежно создаст электоральный запрос на национал-эгоизм в Европе и усилит «неоизоляционистов» с взглядами как у Карлсона и Трампа в США. Что важно, этот национал-эгоизм надолго получит именно русский привкус. 

    Данный процесс нельзя абсолютизировать, пребывая в самоупоении – вплоть до надежд на то, что изголодавшиеся европейцы наконец-то выберут себе пророссийскую власть, которая поспешит в Москву с извинениями.

    Как гласит известная поговорка, пока жирный сохнет – худой сдохнет, а жирный в этом примере, к сожалению, не мы. Экспертный опрос Центробанка сулит России инфляцию в 20% (при 8-9% в США и 7-8% Британии) и сокращение ВВП на 8% в 2022 году. Другими словами, пока европейцы, отойдя от нынешней антироссийской истерики, будут задумываться о других, менее затратных способах выяснять отношения с Москвой, экономику РФ будет трясти. 

    Но в этом опыте по-настоящему ценен и геополитически полезен для нас долгосрочный эффект. Отныне ястребиная риторика, связанная со сдерживанием России и противостоянии России, впервые в истории Запада будет ассоциироваться с резким падением уровня жизни, ростом цен и сокращением доходов. Когда накал эмоционального шантажа в масс-медиа спадет, и избиратель останется с этими мыслями наедине, его выбор может сильно удивить нынешних лидеров общественного мнения, сделавших борьбу со всем российским своей миссией.

    Не в этом сезоне, так в следующем, но у бретонских рыбаков, поддерживавших Земмура, и пенсильванских рабочих, голосовавших за Трампа, неизбежно появится много неожиданных единомышленников, на себе познавших, что русофобия стоит дорого. 
     
     
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