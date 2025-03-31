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    Западные компании все меньше боятся Россию
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    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    Рынок нефти отреагировал на угрозы Трампа о санкциях против России
    Британия заявила о договоренности с США о давлении на Путина
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 13:43 • Новости дня

    Песков: Документы по проектам России и США по металлам не подписаны

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские компании заинтересованы в проектах с Россией по редкоземельным металлам, но пока нет подписанных документов и конкретных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков также подчеркнул, что продолжают действовать санкции и ограничения для американских компаний, сообщает ТАСС.

    «Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», – заявил Песков.

    Кроме того, Песков отметил, что некоторые американские компании проявляют интерес к возможным совместным проектам, однако на текущий момент конкретные договоренности отсутствуют. «Некоторые из них [американских компаний] проявляют интерес. Здесь тоже пока нет конкретики, но интерес очевидно проявляется. Интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами», – добавил он.

    Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о старте переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркнув значимость данного направления для сотрудничества.

    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

    Коментарии (55)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

    Коментарии (19)
    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

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    31 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    В Британии раскрыли детали переговоров Трампа и Стармера

    Британия заявила о договоренности Трампа и Стармера «давить» на Путина

    В Британии раскрыли детали переговоров Трампа и Стармера
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британия опубликовала заявление о том, что премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп согласились с необходимостью «коллективного давления» на президента России Владимира Путина.

    Британское правительство сообщило о договоренности между премьер-министром Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом о коллективном давлении на президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что главы двух государств едины во мнении о необходимости усиливать влияние на российского лидера для разрешения кризиса на Украине.

    Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе дискуссий на встрече коалиции желающих в Париже. Это обсуждение включало планы по созданию группы стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

    Согласно сообщениям Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер работают над привлечением 37 стран к этой инициативе. Их цель – усилить международное участие в разрешении украинского кризиса и обеспечить устойчивую безопасность в регионе.

    Кир Стармер заявил, что Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, так как он не доверяет президенту Владимиру Путину.

    Стармер не ответил на вопрос Дональда Трампа о способности Британии самостоятельно «справиться с Россией».

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

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    31 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Стало известно о начале дискуссий России и США по редкоземельным металлам

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о старте переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркнув значимость данного направления для сотрудничества.

    Дмитриев объявил о начале дискуссий между Россией и США по теме редкоземельных металлов. В интервью «Известиям» Дмитриев подчеркнул, что редкоземельные металлы являются важной сферой для международного сотрудничества и что уже ведутся обсуждения по различным проектам в России.

    Дмитриев также отметил, что некоторые компании проявили интерес к участию в этих проектах, что может свидетельствовать о потенциальной выгоде от такого сотрудничества. По его словам, редкоземельные металлы играют ключевую роль в инновациях и технологическом прогрессе, и их разработка становится стратегически важной задачей для обеих стран.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

    Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

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    31 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    WSJ: Антироссийские советники Трампа набирают влияние в США

    WSJ сообщил о росте влияния антироссийских советников Трампа в США из-за стагнации переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные против России, усиливают свое влияние из-за отсутствия прогресса в переговорах по украинскому конфликту, сообщила The Wall Street Journal.

    Советники президента США Дональда Трампа, критически настроенные по отношению к России, усиливают свое влияние. Это связано с тем, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине не достигают ощутимых результатов, пишет The Wall Street Journal.

    Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявил, что антироссийские настроения в Белом доме становятся все более популярными. В качестве примера он привел последнее высказывание президента США в социальной сети Truth Social, где он упомянул «российскую агрессию», обосновывая притязания на Гренландию.

    Эксперты считают, что это заявление является необычным выпадом в адрес Кремля. Ховард отметил, что такие высказывания главы государства отражают растущий настрой против России среди его советников.

    Американист Рафаэль Ордуханян объяснил обещание Трампа защитить Гренландию от «российской агрессии».

    Ранее американский лидер заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского.

    Президент США также пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

    Политолог Алексей Чеснаков объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском.

    Коментарии (3)
    31 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Взносы России в ООН оказались заблокированы из-за санкций

    Российские взносы в ООН «зависли» на счетах Газпромбанка из-за санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства для взносов в ООН из-за санкций США «зависли» на счетах, открытых Секретариатом ООН в Газпромбанке, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Логвинов пояснил, что это произошло после включения банка в блокирующие списки минфина США. В результате уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН фактически «заблокирована». «Иными словами, деньги зависли на счетах, которые были открыты Секретариатом ООН в Газпромбанке», – приводит его слова ТАСС.

    Логвинов указал, что Россия направила «причитающиеся выплаты», «значительные средства были внесены на счет Секретариата ООН для оплаты других наших взносов». Логвинов отметил, что это создает серьезные проблемы для Секретариата ООН и других организаций системы ООН, поскольку они зависят от поступлений взносов членов.

    Он подчеркнул, что Москва активно сотрудничает с ооновскими финансистами, чтобы найти решение, которое позволило бы обойти санкции и обеспечить устойчивый канал для перевода средств. Рассматривается возможность открытия новых счетов в других странах, но трудности возникают из-за политики «сверхосторожности» коммерческих банков. Логвинов заверил, что Россия остается приверженной своевременному и полному исполнению своих финансовых обязательств, несмотря на возникшие препятствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. В результате США заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста.

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    31 марта 2025, 08:30 • Новости дня
    Источник: Анкара ждет результатов от положительных сигналов США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Анкара получила позитивные сигналы от США относительно прекращения конфликта на Украине и ожидает, что эти сигналы найдут свое подтверждение в конкретных результатах, которые помогут добиться мира.

    Анкара в своих контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы, касающиеся прекращения конфликта на Украине, заявил дипломатический источник в турецкой столице, подчеркнув, что турецкая сторона ожидает, что эти сигналы будут подкреплены конкретными результатами, сообщает РИА «Новости».

    «Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    31 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил СМИ США в пропаганде

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил ведущие СМИ США в однобокой пропаганде, отметив отсутствие российской точки зрения в таких изданиях, как CNN и Fox.

    Джонсон выразил мнение, что ведущие американские СМИ не представляют позицию России, занимаясь однобокой пропагандой. В интервью порталу Semafor Джонсон задал вопрос о том, можно ли назвать представителя российской позиции, выступающего на таких каналах, как CNN, MSNBC, Fox, ABC, CBS или NBC. Он отметил, что лишь Такер Карлсон, возможно, уделяет этому внимание, передает ТАСС.

    Джонсон подчеркнул, что американская пресса, которая раньше считалась символом свободной журналистики, теперь ведет пропагандистскую кампанию. По его мнению, в США не остается места для разных точек зрения, особенно российской.

    Он также поделился своим опытом поездок в Россию, где он пришел к выводу, что страна представляет собой открытое общество. В начале марта Джонсон посетил Москву в составе американской делегации и побывал в Музее Победы, где осмотрел экспозиции, посвященные подвигу народа в годы войны.

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск, комментируя сообщение о выделенных 52 млн долларов из бюджета США для Associated Press, назвал агентство «Ассоциированной пропагандой».

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    31 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков: СМИ не приводили прямых цитат Трампа о злости на Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы «злости главы США Дональда Трампа на президента РФ Владимира Путина» из-за его слов о Владимире Зеленском не содержат прямых цитат и являются пересказом.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о якобы злости Дональда Трампа на Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском отсутствуют прямые цитаты американского лидера. По словам Пескова, информация была представлена в пересказе, что делает ее непроверенной.

    Песков подчеркнул на брифинге: «Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты». Он отметил важность точного отображения высказываний в СМИ, чтобы избежать дезинформации.

    Также Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к контактам с Дональдом Трампом. По его словам, Путин остается полностью открытым для общения с американским лидером, при необходимости их разговор будет организован оперативно. Это подчеркивает стремление России поддерживать диалог на высшем уровне даже в условиях сложной международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

    Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» Трампа, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам.

    Москва пригрозила свернуть диалог с США по украинскому кризису, если условия дипломатического урегулирования не будут ей выгодны, а у России явное преимущество на линии фронта.

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