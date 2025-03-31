Стало известно о начале дискуссий России и США по редкоземельным металлам

Tекст: Ольга Иванова

Дмитриев объявил о начале дискуссий между Россией и США по теме редкоземельных металлов. В интервью «Известиям» Дмитриев подчеркнул, что редкоземельные металлы являются важной сферой для международного сотрудничества и что уже ведутся обсуждения по различным проектам в России.

Дмитриев также отметил, что некоторые компании проявили интерес к участию в этих проектах, что может свидетельствовать о потенциальной выгоде от такого сотрудничества. По его словам, редкоземельные металлы играют ключевую роль в инновациях и технологическом прогрессе, и их разработка становится стратегически важной задачей для обеих стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.