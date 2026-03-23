Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

Госдеп: США пытаются показать России и Украине выгоду прекращения конфликта

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.