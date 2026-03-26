В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
Экс-главу минздрава Владимирской области Янина приговорили к реальному сроку
Бывший министр министерства здравоохранения Владимирской области Валерий Янин признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.
Янин приговорен к пяти годам колонии общего режима, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на два года.
В ноябре суд заключил под стражу Янина по делу о превышении полномочий.