Сына экс-замглавы Брянской области обвинили в посредничестве во взятке

Сын экс-замглавы Брянской области Тимошенко арестован за посредничество во взяточничестве

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе сообщили, что посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. «По ходатайству следственного органа судом обвиняемый заключен под стражу по 13 мая», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что Тимошенко обвиняется по части четвертой статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за посредничество во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов, возбуждено уголовное дело.