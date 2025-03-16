В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.0 комментариев
Сына экс-замглавы Брянской области обвинили в посредничестве во взятке
Сын экс-замглавы Брянской области Тимошенко арестован за посредничество во взяточничестве
Сын бывшего замгубернатора Брянской области Антон Тимошенко арестован по обвинению в посредничестве передачи взяток и останется под стражей до 13 мая, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
В пресс-службе сообщили, что посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. «По ходатайству следственного органа судом обвиняемый заключен под стражу по 13 мая», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что Тимошенко обвиняется по части четвертой статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за посредничество во взяточничестве.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов, возбуждено уголовное дело.