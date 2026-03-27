Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране

Медведев: Наземное вторжение в Иран грозит США повторением вьетнамского сценария
Наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, вмешательство США в столь отдаленном регионе напоминает ситуацию с войной во Вьетнаме, когда американские власти оказались втянуты в продолжительный конфликт и не смогли найти достойного выхода на протяжении десяти лет, передает РИА «Новости».
«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – заявил Медведев. Он отметил, что подобные действия приведут к фатальным последствиям не только для самого региона, но и для всех вовлеченных сторон.
По мнению Медведева, ситуация может усугубиться из-за позиции Ирана, который неоднократно давал понять, что в случае начала такой операции «руки у него будут развязаны».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу.
Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он также допустил новую крупнейшую войну на Ближнем Востоке.