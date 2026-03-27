Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Медведев счел действия США в Иране стратегической ошибкой
Действия США в Иране стали серьезной стратегической ошибкой, за последствия которой придется отвечать следующей администрации США, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Думаю, что это – цена грубейшей ошибки, стратегической ошибки Белого дома. Причем расплачиваться за эту ошибку будет уже, вполне вероятно, новая администрация Соединенных Штатов – вполне вероятно, уже не республиканская, а демократическая», – подчеркнул Медведев, передает РИА «Новости».
Медведев также выразил мнение, что мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время маловероятно. «Мы все надеемся на мирное разрешение любого конфликта. Я думаю, что в ближайшее время, как это ни печально прозвучит, невозможно. Потому что силы, которые задействованы в нем, находятся в крайне антагонистической позиции: они ненавидят друг друга», – сказал он.
Зампред Совбеза отметил, что после убийства верховного лидера Ирана уровень враждебности на Ближнем Востоке достиг критической точки. По словам Медведева, некоторые участники обсуждения пытаются объяснить ситуацию личной враждой лидеров, однако на самом деле реальная степень ненависти делает перспективу мирного урегулирования практически иллюзорной.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране.