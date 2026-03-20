    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35
    Умер Чак Норрис
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 20:59 • Новости дня

    Хаменеи заявил о просчете США и Израиля в отношении Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

    По его словам, за последний год республика столкнулась с тремя войнами – конфликтом с Израилем летом 2025 года, массовыми протестами в январе 2026 года, которые он назвал «переворотом», а также нынешний конфликт с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», – подчеркнул Хаменеи, говоря о событиях июня 2025 года. Он также отметил, что второй войной стала попытка свержения власти в декабре-январе, когда, по мнению Хаменеи, США и Израиль полагали, что иранцы, испытывая экономические трудности, последуют их указаниям.

    По словам верховного лидера, сейчас идет третья война с США и Израилем. Хаменеи выразил уверенность, что иранский народ «создал обширную оборонительную линию, обширную как страна», и этим смог сбить противника с толку и нанести ему удар.

    Свое выступление Хаменеи приурочил к наступающему иранскому новому году, который начинается 21 марта. Он объявил наступающий год «годом экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности».

    В пятницу КСИР Ирана сообщил о новых ударах по базам США и Израиля.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    20 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на базе на Ближнем Востоке после сообщения о попадании с территории Ирана.

    Американский истребитель F-35A ВВС США был вынужден прекратить боевую миссию над территорией Ирана и экстренно сесть на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс подтвердил изданию, что самолет находился на боевом задании, когда был вынужден сделать аварийную посадку. Он подчеркнул, что «самолет приземлился благополучно, а пилот находится в стабильном состоянии», расследование причин происшествия продолжается.

    Появились неподтвержденные сообщения и видеозапись, якобы опубликованная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на которой, как утверждается, видно попадание по F-35 над Ираном с помощью системы FLIR. Однако независимых подтверждений подлинности этого видео нет, и Хокинс отказался комментировать возможность поражения истребителя огнем с земли. По информации CNN, которая ссылается на неназванные источники, F-35 мог быть поражен иранским огнем.

    Ранее официально не сообщалось о случаях поражения американских самолетов иранскими средствами ПВО с начала конфликта в конце прошлого месяца. Отмечается, что три самолета F-15E ВВС США были потеряны от дружественного огня Кувейта, и нынешний инцидент также не исключает подобного сценария.

    F-35A ВВС США участвуют в операции Epic Fury, одновременно палубные F-35C Морской пехоты США действуют с авианосца USS Abraham Lincoln. Израиль также использует модифицированные F-35I Adir для боевых вылетов против Ирана. Ранее израильские военные заявляли о попытке сбить их истребитель над Ираном, которая, по их словам, не удалась благодаря действиям летчика.

    Эксперты подчеркивают, что несмотря на заявления о превосходстве в воздухе, территория Ирана насыщена мобильными средствами ПВО и переносными зенитными ракетными комплексами, что создает постоянные риски даже для малозаметных самолетов последнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении стратегического истребителя F-35 ВВС США средствами ПВО. Ранее иранские военные подтвердили поражение американского самолета F-15E Strike Eagle у юго-западной границы. Также власти Ирана сообщили о сбитом израильском истребителе F-35 в небе над городом Варамин.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орана атакуют со всех сторон.

    20 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп в шутку обосновал решение не уведомлять союзников о начале военной операции против Ирана историческим эпизодом с внезапной бомбардировкой Японией американской базы Перл-Харбор во Вторую мировую войну.

    Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

    «Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

    Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

    Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

    Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

    Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.

    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    20 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз отказался от стратегии «штыка». Страны-члены объединения согласны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе лишь после того, как завершится конфликт в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ЕС заявил о готовности участвовать в миссии в Ормузе при соответствующих условиях.

    «Заявление лидеров ЕС о готовности участвовать в миссии в Ормузском проливе при «соответствующих условиях» следует читать следующим образом: «вы за нас повоюйте, пусть установится мир, а мы его потом будем обеспечивать», – расшифровал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, та же самая позиция у европейцев по Украине. «По их задумке, сначала стороны должны подписать соглашение о завершении конфликта, после чего Европа направит «миротворцев», – детализировал политолог. Собеседник подчеркнул: «все это говорит о том, что Евросоюз готов лишь к демонстрации своего флага». 

    «Другое дело, что ни в конфликте вокруг Украины, ни на Ближнем Востоке это никому не нужно», – добавил Ткаченко. Он назвал европейских лидеров союзом желающих, но не могущих. «У них банально нет ресурсов, скажем, чтобы помешать Ирану контролировать Ормуз», – заключил эксперт.   

    В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС. На повестке среди прочего были проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры Штатов помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции. Лидеры Евросоюза подтвердили эту позицию.

    «Европейский совет приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – говорится в итоговом заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств взять ответственность за систему сопровождения судов в Ормузе, но с оговоркой – «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

    В схожем ключе ранее высказался французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр. «Никто не хочет пересекать Ормузский пролив, если существует риск, что над твоей головой будут летать ракеты и дроны. Нам необходима деэскалация конфликта, а потом мы можем подумать об обеспечении безопасности Ормузского пролива», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона не увенчались успехом.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    19 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении четырех самолетов противника за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская армия выступила с заявлением, что с минувшей ночи уничтожила в небе над страной четыре самолета противника, следует из сообщения ВС Ирана.

    Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции перехватили и уничтожили четыре вражеских самолета в небе над нашей страной с прошлой ночи,  говорится в сообщении генерального штаба ВС Ирана, передает ТАСС.

    К настоящему времени сведения о моделях и типах сбитых летательных аппаратов отсутствуют. Военные пока не предоставили дополнительных деталей проведенной операции.

    Ранее КСИР заявил, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США.

    20 марта 2026, 07:16 • Новости дня
    Российский историк Федорова назвала сроки развязки конфликта США и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ближайшие недели станут решающими для предотвращения глобальной катастрофы или начала большой войны на Ближнем Востоке, заявила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.

    Иран, Израиль и Вашингтон сделали огромные ставки в текущем противостоянии, результаты которого станут ясны совсем скоро, сказала Федорова РИА «Новости».

    «У каждой из заинтересованных сторон ставки очень высоки, и ближайшие недели покажут, удастся ли дипломатам предотвратить катастрофу или мир встанет на пороге новой большой войны», – пояснила эксперт.

    По мнению востоковеда, для иранского руководства эта борьба стала вопросом физического выживания. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также зависит от успеха кампании, так как неудача на фронте грозит ему серьезными последствиями со стороны оппозиции.

    Эксперт добавила, что президент США Дональд Трамп не может просто уйти из Ирана без победы, иначе его рейтинг рухнет перед выборами. Кроме того, за успехами Вашингтона внимательно следит Китай, и провал американцев усилит позиции Пекина на будущих переговорах.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Персидскому заливу предстоит выбирать между США и Ираном. Масштабный конфликт ставит целые страны региона на грань выживания.

    20 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент подверг критике союзников по НАТО за отказ поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе, назвав их трусами.

    Президент США Дональд Трамп публично назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) «бумажным тигром». По его словам, без участия Соединенных Штатов альянс теряет силу и не способен действовать самостоятельно, передает ТАСС.

    Президент США также заявил, что европейские члены блока отказались поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. «Без США НАТО является бумажным тигром!» – написал он в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Трусы! И мы это запомним!»

    Американский лидер также отметил, что союзники не хотят принимать участие в действиях против Ирана, несмотря на то что основные военные задачи уже выполнены США. Он добавил, что европейцы продолжают жаловаться на высокие цены на нефть, но не готовы помочь разблокировать Ормузский пролив, хотя риски в этом случае якобы минимальны.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке НАТО для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

    Напомним, что Евросоюз 17 марта отказался помочь Соединенным Штатам с миссией в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Генерал США оценил угрозу минирования Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командующий Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел заявил, что разминирование Ормузского пролива и сопровождение судов возможно только после ослабления военного потенциала Ирана, сообщает The War Zone (TWZ).

    Бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел поделился мнением о ситуации в Ормузском проливе и перспективах его разблокировки после действий Ирана. По его словам, блокировка пролива и атаки на арабских партнеров были ожидаемы, однако удары по гражданским объектам стали неожиданностью. Вотел отметил: «Я ожидал атак на военные объекты, но не на гражданские цели». Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива было предсказуемым шагом Ирана, так как это ключевой рычаг давления в регионе, передает The War Zone.

    Генерал считает, что арабские союзники США проявляют устойчивость, хотя некоторые ракеты и беспилотники достигают целей. По его словам, Саудовская Аравия и ОАЭ становятся менее терпеливыми, однако продолжают наблюдать за действиями Вашингтона и Израиля, что пока сдерживает их от ответных шагов. Вотел отметил, что США не отступили и активно участвуют в конфликте, что способствует сохранению терпимости арабских партнеров.

    Вопрос о возможности разминирования и эскорта судов генерал назвал технически решаемым, подчеркнув, что ВМС США обладают необходимыми ресурсами. Однако, по его мнению, для начала подобных операций нужно завершить кампанию по ослаблению иранских вооруженных сил. Вотел добавил, что участие международных партнеров осложнено из-за отсутствия предварительных консультаций и напряженности с европейскими союзниками.

    Самым серьезным риском в случае обнаружения мин в проливе генерал считает затягивание сроков открытия водного пути. Он подчеркнул, что разминирование на море – процесс долгий и сложный, а повреждение крупного танкера может привести к экологической катастрофе. По его оценке, страны Персидского залива не смогут самостоятельно обеспечить безопасность пролива из-за недостатка ресурсов и опыта объединения усилий без участия США.

    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    Парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    20 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    MWM: Тактику F-35 пересмотрят из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уязвимость F-35 перед иранской противовоздушной обороной заставит американских военных пересмотреть стратегию использования авиации пятого поколения, включая F-35, пишут американские СМИ.

    Успешная работа иранской противовоздушной обороны по F-35 изменит оценку его боевых качеств, передает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Ранее полеты над центром Ирана свидетельствовали об уверенности Пентагона в подавлении вражеских систем.

    «Поражение F-35 может привести к серьезной переоценке методов эксплуатации этого самолета, в том числе вопроса о том, будет ли он по-прежнему использоваться для нанесения ударов вглубь территории Ирана», – отмечает издание.

    Ключевая проблема заключается в отсутствии программного обеспечения Block 4, необходимого для интеграции дальнобойных ракет класса «воздух – земля». Из-за этого новейший истребитель вынужден подходить к целям вплотную, подобно машинам четвертого поколения.

    Необходимость входить в зону действия ПВО делает полеты в иранском воздушном пространстве слишком рискованными. Эксперты полагают, что это обстоятельство способно существенно снизить практическую полезность данного самолета.

    Ранее сообщалось, что Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35.

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

