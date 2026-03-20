    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Иран нанес новые удары по энергетической инфраструктуре арабских стран
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 13:14 • Новости дня

    КСИР Ирана сообщил о новых ударах по базам США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    Иранские военные осуществили очередную волну атак по базам США и целям в Израиле, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции отмечается, что удары были нанесены по спутниковым центрам и центрам противовоздушной обороны в различных регионах Израиля, включая центральную, южную и северную части освобожденных территорий. Кроме того, КСИР сообщил об атаке на базу Али ас-Салем в Кувейте и неуказанную базу Аль-Вафа.

    Под удар попали командный пункт беспилотных летательных аппаратов, ангары для ремонта и размещения самолетов, ангары с оборудованием для вертолетов, а также центр операций коалиционных сил, радары раннего предупреждения ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана в ходе 60-й волны операции «Правдивое обещание – 4» нанесли удары по американским базам Аль-Азрак, Аль-Удейд, Аль-Дафра и Али ас-Салем, а также по объектам в Израиле. В 66-м этапе той же операции КСИР объявил о поражении ракетами целей в Западном Иерусалиме, Хайфе и на базе Аль-Дафра США. Ранее в ходе 50-й волны ракетных ударов КСИР объявил об атаках по базам армии США в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке, а также по радарам раннего предупреждения в Израиле.

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    В ответ Иран в среду вечером нанес удар по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    20 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    @ Lockheed Martin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на базе на Ближнем Востоке после сообщения о попадании с территории Ирана.

    Американский истребитель F-35A ВВС США был вынужден прекратить боевую миссию над территорией Ирана и экстренно сесть на одной из американских авиабаз на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс подтвердил изданию, что самолет находился на боевом задании, когда был вынужден сделать аварийную посадку. Он подчеркнул, что «самолет приземлился благополучно, а пилот находится в стабильном состоянии», расследование причин происшествия продолжается.

    Появились неподтвержденные сообщения и видеозапись, якобы опубликованная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на которой, как утверждается, видно попадание по F-35 над Ираном с помощью системы FLIR. Однако независимых подтверждений подлинности этого видео нет, и Хокинс отказался комментировать возможность поражения истребителя огнем с земли. По информации CNN, которая ссылается на неназванные источники, F-35 мог быть поражен иранским огнем.

    Ранее официально не сообщалось о случаях поражения американских самолетов иранскими средствами ПВО с начала конфликта в конце прошлого месяца. Отмечается, что три самолета F-15E ВВС США были потеряны от дружественного огня Кувейта, и нынешний инцидент также не исключает подобного сценария.

    F-35A ВВС США участвуют в операции Epic Fury, одновременно палубные F-35C Морской пехоты США действуют с авианосца USS Abraham Lincoln. Израиль также использует модифицированные F-35I Adir для боевых вылетов против Ирана. Ранее израильские военные заявляли о попытке сбить их истребитель над Ираном, которая, по их словам, не удалась благодаря действиям летчика.

    Эксперты подчеркивают, что несмотря на заявления о превосходстве в воздухе, территория Ирана насыщена мобильными средствами ПВО и переносными зенитными ракетными комплексами, что создает постоянные риски даже для малозаметных самолетов последнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении стратегического истребителя F-35 ВВС США средствами ПВО. Ранее иранские военные подтвердили поражение американского самолета F-15E Strike Eagle у юго-западной границы. Также власти Ирана сообщили о сбитом израильском истребителе F-35 в небе над городом Варамин.

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    20 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор
    @ Mc2 Bruce Morgan/Us Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп в шутку обосновал решение не уведомлять союзников о начале военной операции против Ирана историческим эпизодом с внезапной бомбардировкой Японией американской базы Перл-Харбор во Вторую мировую войну.

    Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

    «Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

    Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

    Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

    Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

    Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.

    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    19 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении четырех самолетов противника за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская армия выступила с заявлением, что с минувшей ночи уничтожила в небе над страной четыре самолета противника, следует из сообщения ВС Ирана.

    Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции перехватили и уничтожили четыре вражеских самолета в небе над нашей страной с прошлой ночи,  говорится в сообщении генерального штаба ВС Ирана, передает ТАСС.

    К настоящему времени сведения о моделях и типах сбитых летательных аппаратов отсутствуют. Военные пока не предоставили дополнительных деталей проведенной операции.

    Ранее КСИР заявил, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США.

    20 марта 2026, 07:16 • Новости дня
    Российский историк Федорова назвала сроки развязки конфликта США и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ближайшие недели станут решающими для предотвращения глобальной катастрофы или начала большой войны на Ближнем Востоке, заявила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения (ИВ) РАН Ирина Федорова.

    Иран, Израиль и Вашингтон сделали огромные ставки в текущем противостоянии, результаты которого станут ясны совсем скоро, сказала Федорова РИА «Новости».

    «У каждой из заинтересованных сторон ставки очень высоки, и ближайшие недели покажут, удастся ли дипломатам предотвратить катастрофу или мир встанет на пороге новой большой войны», – пояснила эксперт.

    По мнению востоковеда, для иранского руководства эта борьба стала вопросом физического выживания. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также зависит от успеха кампании, так как неудача на фронте грозит ему серьезными последствиями со стороны оппозиции.

    Эксперт добавила, что президент США Дональд Трамп не может просто уйти из Ирана без победы, иначе его рейтинг рухнет перед выборами. Кроме того, за успехами Вашингтона внимательно следит Китай, и провал американцев усилит позиции Пекина на будущих переговорах.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Персидскому заливу предстоит выбирать между США и Ираном. Масштабный конфликт ставит целые страны региона на грань выживания.

    20 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Генерал США оценил угрозу минирования Ираном Ормузского пролива

    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командующий Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел заявил, что разминирование Ормузского пролива и сопровождение судов возможно только после ослабления военного потенциала Ирана, сообщает The War Zone (TWZ).

    Бывший глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел поделился мнением о ситуации в Ормузском проливе и перспективах его разблокировки после действий Ирана. По его словам, блокировка пролива и атаки на арабских партнеров были ожидаемы, однако удары по гражданским объектам стали неожиданностью. Вотел отметил: «Я ожидал атак на военные объекты, но не на гражданские цели». Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива было предсказуемым шагом Ирана, так как это ключевой рычаг давления в регионе, передает The War Zone.

    Генерал считает, что арабские союзники США проявляют устойчивость, хотя некоторые ракеты и беспилотники достигают целей. По его словам, Саудовская Аравия и ОАЭ становятся менее терпеливыми, однако продолжают наблюдать за действиями Вашингтона и Израиля, что пока сдерживает их от ответных шагов. Вотел отметил, что США не отступили и активно участвуют в конфликте, что способствует сохранению терпимости арабских партнеров.

    Вопрос о возможности разминирования и эскорта судов генерал назвал технически решаемым, подчеркнув, что ВМС США обладают необходимыми ресурсами. Однако, по его мнению, для начала подобных операций нужно завершить кампанию по ослаблению иранских вооруженных сил. Вотел добавил, что участие международных партнеров осложнено из-за отсутствия предварительных консультаций и напряженности с европейскими союзниками.

    Самым серьезным риском в случае обнаружения мин в проливе генерал считает затягивание сроков открытия водного пути. Он подчеркнул, что разминирование на море – процесс долгий и сложный, а повреждение крупного танкера может привести к экологической катастрофе. По его оценке, страны Персидского залива не смогут самостоятельно обеспечить безопасность пролива из-за недостатка ресурсов и опыта объединения усилий без участия США.

    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    Парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    19 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    В Иране за связь с Израилем задержали 178 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана объявили о задержании почти двух сотен подозреваемых в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, причастных к передаче важной информации.

    Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала не менее 178 человек, которых подозревают в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Официальный представитель КСИР заявил: «Эти изменники родины передавали разведслужбам американо-сионистского противника координаты центров Красного Полумесяца и контрольно-пропускных пунктов, а также снимки пораженных уязвимых объектов, чтобы навести удары по этим целям», отмечает ТАСС.

    Операция по задержанию подозреваемых проводилась в условиях строжайшей секретности и стала одной из крупнейших за последнее время акций КСИР против «вражеских агентов». Власти Ирана отмечают, что подобные действия направлены на защиту национальной безопасности и предотвращение атак на ключевые объекты страны.

    Ранее власти Ирана задержали 55 человек в провинции Хормозган по подозрению в связях с Соединенными Штатами и Израилем. До этого в городе Урмия на северо-западе страны иранские правоохранительные органы задержали еще 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

    А в четверг три участника январских протестов в Иране были казнены за убийство двух сотрудников сил правопорядка, также им предъявили обвинения в деятельности в интересах США и Израиля.

    19 марта 2026, 13:57 • Новости дня
    Армия Ирана нанесла удар дронами по министерству нацбезопасности Израиля

    Армия Ирана атаковала министерство нацбезопасности Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана заявили об атаке на израильское министерство нацбезопасности и офис 13-го телеканала в ответ на гибель Исмаила Хатиба.

    Вооружённые силы Ирана нанесли удары по министерству национальной безопасности Израиля и офису 13-го израильского телеканала в Тель-Авиве в ответ на гибель министра разведки Исмаила Хатиба, сообщает РИА «Новости».

    В официальном заявлении иранской стороны говорится: «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов (фрегата) «Дена» и мученика Исмаила Хатиба беспилотниками армии Ирана были атакованы министерство внутренней (национальной) безопасности сионистского врага в оккупированном Иерусалиме, а также 13-й канал, расположенный в Тель-Авиве».

    Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Исмаила Хатиба, после чего иранские власти подтвердили эту информацию. Атака стала ответом на удары, которые США и Израиль начали наносить по объектам на территории Ирана с 28 февраля. Тогда сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданских. В ответ Иран продолжает наносить удары по израильским целям и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы специального назначения провели операцию по устранению высокопоставленного израильского чиновника на территории Израиля.

    В центре Израиля, включая Иерусалим, накаануне сработала воздушная тревога на фоне ракетных обстрелов.

    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве
    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России
    Лукашенко назвал залог женского счастья
    Убийство военного полицейского под Липецком взяли на контроль
    Умерла жена Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ

    Один из основателей Евросоюза, бельгийский аристократ Этьен Давиньон попал под суд за причастность к совершенному десятилетия назад убийству еще более легендарного политика – африканского борца против колониализма Патриса Лумумбы. Фактически Бельгия пожертвовала крупной фигурой ради налаживания отношений с Демократической Республикой Конго, своей бывшей колонией. У этого решения есть прямой меркантильный интерес Бельгии. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

