Суд заблокировал референдум об отделении Альберты от Канады
Федеральный судья запретила референдум о выходе Альберты из состава Канады
Процесс выхода канадской провинции из состава страны приостановлен, поскольку руководство региона не обсудило этот шаг с коренными народами, заявила судья.
Федеральный судья Шайна Леонард заблокировала процесс отделения провинции Альберта от Канады, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.
В своем решении она пояснила, что руководство региона не обсуждало этот вопрос с индейцами.
Судья отметила, что потенциальная независимость провинции грозит расторжением договоров между федеральным правительством и коренными народами, что может нарушить их права. Глава Альберты Даниэль Смит, выступающая за сохранение региона в составе государства, раскритиковала вердикт и пообещала его обжаловать, подчеркнув право населения на референдум.
Ранее сообщалось, что более 300 тыс. жителей Альберты поддержали идею голосования о выходе из состава страны, перевыполнив план по сбору подписей. Сепаратисты намеревались провести референдум 19 октября, однако избиркому еще предстоит проверить собранные данные.
Недовольство жителей Альберты федеральным центром связано с историческими и экономическими причинами. Политика властей по отказу от углеводородов и тарифная война с Вашингтоном в 2025 году привели к сокращению рабочих мест в нефтяном секторе и ударили по экономике региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года избирательная комиссия Альберты одобрила гражданскую петицию о вынесении вопроса об отделении на референдум.
Позже лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США для обсуждения возможной поддержки.
В начале мая жители канадской провинции перевыполнили план по сбору подписей за выход из состава страны.