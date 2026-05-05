Канадская провинция Альберта собрала подписи для референдума о независимости
Жители Альберты перевыполнили план по сбору подписей за выход из состава Канады
Свыше 300 тысяч жителей канадской Альберты подписались за проведение референдума о выходе провинции из состава страны.
Сепаратистское движение достигло важного рубежа в борьбе за независимость региона, передает газета The Globe and Mail.
Лидер активистов Митч Сильвестр доставил коробки с документами в местный избирком. Для запуска процедуры требовалось собрать 178 тыс. подписей жителей, отмечает ТАСС.
Организаторы планируют провести голосование 19 октября, однако сначала комиссии предстоит проверить подлинность предоставленных данных. Недовольство населения Альберты исторически связано с распределением доходов от добычи нефти и федеральными тарифами.
Ситуацию обострила политика Джастина Трюдо по отказу от углеводородов и тарифная война Оттавы и Вашингтона в 2025 году. Кроме того, осенью аналогичный референдум об отделении может инициировать Квебекская партия в случае победы на региональных выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Госдепартамента США в рачале года встретились с активистами сепаратистского движения Альберты.
Ранее избирательная комиссия канадской провинции одобрила сбор подписей за проведение голосования. Местные власти потребовали устранить бюрократические барьеры для организации референдума.