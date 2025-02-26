В США решили уволить более ста сотрудников спецслужб за непристойные переписки

Tекст: Мария Иванова

Габбард приняла решение об увольнении более ста сотрудников разведведомств. Их обвиняют в участии в переписках откровенного характера в корпоративных чатах, что является нарушением доверия, сообщает ТАСС.

Тулси Габбард заявила об этом в интервью каналу Fox News, подчеркнув, что все уволенные лишатся доступа к секретной информации. Она добавила, что данные переписки велись на платформе Intelink, принадлежащей Агентству национальной безопасности.

Пресс-секретарь директора Нацразведки Алекса Хеннинг уточнила, что Габбард приказала всем спецслужбам выявить и удалить из штата сотрудников, состоявших в чатах с контентом непристойного характера. Исполнение этого указания должно быть завершено до пятницы.

Тулси Габбард, бывший член Палаты представителей Конгресса, 12 февраля 2025 года заняла пост руководителя Национальной разведки США, что включает координацию работы всех 18 американских разведывательных ведомств.

Ранее Вивек Рамасвами заявлял, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках распоряжения нового президента США о сокращении госрасходов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с назначением в ФБР нового директора Кэша Пателя самые грязные тайны элиты США станут достоянием мира.