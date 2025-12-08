  • Новость часаВВС Нигерии атаковали цели в Бенине
    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    США изменили стратегию ради России. Видео
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    8 декабря 2025, 00:48 • Новости дня

    Почти половина швейцарцев захотела ограничить численность населения страны

    В Швейцарии 48% жителей поддержали ограничение численности населения страны

    Tекст: Антон Антонов

    Почти половина граждан Швейцарии поддерживает идею ограничить население страны 10 млн человек, следует из опроса компании Tamedia для издания 24heures.

    Опрос проводился с 27 по 30 ноября, в нём приняли участие 10 917 человек, погрешность составила 2,8%. Жителям страны был задан вопрос о том, «необходимо ли ограничить численность населения страны 10 миллионами человек к 2050 году».

    Исследование, проведенное Tamedia для 24heures, показало, что 37% опрошенных твердо высказались за ограничение, еще 11% ответили «скорее да». Противоположную точку зрения уверенно выразили 28% респондентов, 13% заявили «скорее нет», 11% затруднились ответить, передает РИА «Новости»

    Идея введения демографического лимита была выдвинута Швейцарской народной партией, занимающей большинство в парламенте, из-за опасений повышения нагрузки на транспорт, роста квартирных цен и преступности. В сентябре Национальный совет страны отверг предложения, однако 15 декабря ими займется Совет кантонов.

    Федеральное статистическое управление Швейцарии прогнозирует рост числа жителей с 9 млн в 2024 году до примерно 10,5 млн к 2055 году за счет иммиграции, при этом естественный прирост станет отрицательным после 2035 года. Демографы отмечают: если прекратить прием мигрантов, население существенно уменьшится, снизившись до 6,5 млн к 2050 году и до 4,7 млн к 2070 году.

    В случае успешного принятия инициативы власти должны будут принимать меры, как только население достигнет 9,5 млн. Люди, проживающие временно, потеряют право претендовать на гражданство и другие виды на жительство. При необходимости федеральные органы будут вынуждены пойти на разрыв соглашений с Евросоюзом о свободе передвижения, что особенно волнует деловые круги страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на парламентских выборах 2023 года в Швейцарии победу одержала Швейцарская народная партия, которая выступает против незаконной миграции и отправки вооружения на Украину, а также за сохранение нейтралитета страны. Второе место заняла Социал-демократическая партия. Третьей стала Либеральная партия Швейцарии.

    7 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, операция осуществлялась с применением высокоточного оружия наземного базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников дальнего действия.

    Минобороны сообщило, что удар был направлен на объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, и на предприятие, вовлеченное в производство ударных дронов. В сообщении отмечается: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    7 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    @ Liu Yuchen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз может рассмотреть введение торговых пошлин на китайские товары, если Пекин не предпримет шаги по устранению торгового дефицита между Европейским союзом и Китаем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью Les Echos заявил: «Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жесткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что уже обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность введения таких пошлин. Однако, по его словам, сформировать единый фронт среди стран ЕС будет непросто, так как Германия может выступить против из-за значительного присутствия германских групп на китайском рынке.

    Президент Франции выразил надежду на мирное урегулирование разногласий. Он рассчитывает, что обе стороны откажутся от агрессивной политики, включая ограничения на экспорт оборудования для полупроводников из Европы и редкоземельных металлов из Китая.

    В четверг Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. Президент Франции решил убедить Китай в самостоятельности Европы на мировой арене.

    Ранее сообщалось, что в преддверии визита Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.

    7 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на неопределенный срок из-за найденной в законодательстве ЕС правовой лазейки, пишет газета Financial Times.

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на постоянной основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе положение, согласно которому решения по санкциям могут приниматься без необходимости единогласия всех членов Евросоюза.

    Financial Times отмечает, что ранее отдельная страна могла заблокировать продление антироссийских санкций, что потенциально открывало России путь к возврату своих резервов. До настоящего времени продление ограничительных мер требовало согласия всех государств ЕС каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    7 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
    Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
    @ Gent Shkullaku/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки Евросоюза реализовать «зеленую повестку» и вводить технологические ограничения в отношении американских компаний подрывают трансатлантический альянс, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Как передает Politico, в своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Ландау отметил: «Страны Европы не могут рассчитывать на США в вопросах собственной безопасности, если при этом сами целенаправленно подрывают безопасность США через (неизбранный, недемократический и непредставительный) ЕС».

    По словам Ландау, европейские лидеры, выступая от имени НАТО, заявляют о важности трансантлантического сотрудничества, однако в рамках ЕС проводят курс, вредящий интересам США. Среди таких действий он назвал поддержку цензуры, климатических инициатив, открытых границ и продвижение многостороннего управления, а также экономическую и политическую поддержку Кубы.

    Дипломат подчеркнул, что такая «несогласованность не может больше продолжаться». Он заявил, что страны Европы либо действительно являются партнерами США по защите западной цивилизации, либо нет, и призвал не замалчивать этот конфликт интересов. Ранее на этой неделе Ландау также резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за стремление исключить США из процесса наращивания оборонных мощностей альянса.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    7 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала из-за общественно резонанса, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Свириденко заявила, что Лариса Долина за полтора года тяжбы ни разу не принесла Лурье личных извинений, а сделала это лишь в эфире Первого канала на фоне резонанса, передает РИА «Новости». По словам адвоката, «только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения».

    Адвокат отметила, что ситуация сильно сказалась на Лурье, для которой вопрос был тяжелым и как для человека, и как для матери. Свириденко заявила, что простой звонок с извинениями мог бы снять напряжение, не нарушая тайну следствия.

    В марте Хамовнический суд Москвы вернул право собственности на квартиру Долиной, лишив Лурье как квартиры, так и средств. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение, сейчас дело рассматривается в Верховном суде, заседание запланировано на 16 декабря.

    Недавно адвокат Долиной предложила Лурье мировое соглашение: деньги по сделке – 112 млн рублей – певица готова возвращать частями в течение трех лет. Свириденко убеждена, что эти условия не учитывают убытки ее клиентки и предложены Долиной «от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».

    Скандал начался летом прошлого года, когда Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Артистку убедили продать квартиру и перевести деньги «для сохранности» на якобы безопасные счета. По этому делу осуждены четыре человека, им назначены сроки от четырех до семи лет и штрафы по 900 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главарь банды мошенников сбежал за границу. Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег. Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру.


    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    7 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После того как соцсеть X (заблокирована в России) получила штраф от Еврокомиссии на 120 млн евро за нарушение правил прозрачности, аккаунт комиссии для рекламы был удалён, а доступ к панели управления рекламой заблокирован.

    Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности, сообщает Politico. Теперь представители Еврокомиссии больше не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность.

    Глава продуктового направления X Никита Бир заявил на платформе: «Ваш рекламный аккаунт был удалtн». По словам Бира, Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента X и якобы вводя пользователей в заблуждение, будто размещенная ссылка – это видео.

    X получил штраф за несоблюдение требований закона Digital Services Act, ограничивающего распространение незаконного контента. Еврокомиссия усмотрела в действиях платформы нехватку прозрачности в работе рекламной библиотеки, а также сделала претензию к платной функции голубой галочки, назвав ее «обманчивой».

    Бир в ответ заявил, что X стремится к равным условиям для всех пользователей, намекнув, что, по его мнению, Еврокомиссия требует для себя особого отношения. В то же время представители самой Еврокомиссии отмечают: решение касается исключительно прозрачности X, а не вопросов цензуры.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    7 декабря 2025, 11:53 • Новости дня
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    Такое заявление он сделал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), прокомментировав репост соответствующей записи. Маск добавил: «В значительной степени», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации ЕС.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова Маска о необходимости упразднения ЕС, предложив ему отправиться на Марс.

    Напомним, Еврокомиссия оштрафовала компанию X (бывший Twitter, заблокирована в России) на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности.

    7 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    7 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х

    Американист Межуев: Трамп постарается максимально снизить информационное влияние ЕС

    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
    @ Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения Евросоюза и США стремительно ухудшаются, на фоне чего Брюссель пытается избавиться от информационных рычагов давления Штатов на собственную политику. Прессинг X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) – как раз шаг в сторону подрыва американского влияния на Старый Свет, сказал американист Борис Межуев. Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро.

    «Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене», – сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X. Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    7 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе
    @ Steve Marcus/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.

    Петр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе единогласным решением судей, передает РИА «Новости». Ян вернул себе титул в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата, закончив поединок уверенной работой в партере и стойке. Оба бойца встречались в 2023 году, и тогда грузинский спортсмен победил также единогласным решением судей. Теперь на счету Яна 20 побед и пять поражений в ММА, у Двалишвили 21 победа при пяти поражениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец ММА Петр Ян вызвал Конора Макгрегора на бой. Петр Ян в марте прервал серию поражений на турнире UFC в Майами. В ноябре Петр Ян одержал победу над Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Китае.

    7 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Пекин потребовал от Японии прекратить клевету на действия НОАК
    Пекин потребовал от Японии прекратить клевету на действия НОАК
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    КНР требует от Японии прекратить клеветническую кампанию в отношении действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил официальный представитель ВМС НОАК Ван Сюэмэн.

    ВМС Китая потребовали от Японии прекратить клеветнические заявления о действиях Народно-освободительной армии Китая, передает ТАСС. Ван Сюэмэн заявил, что авианосная ударная группа «Ляонин» проводила запланированные учения к востоку от пролива Мияко с палубными истребителями, заранее объявив район маневров. По его словам, истребители Сил самообороны Японии неоднократно приближались к воздушному пространству учений, что создало угрозу безопасности и повлияло на ход маневров. «Китай настоятельно требует от Японии немедленно прекратить клеветническую кампанию», – приводит его слова агентство Синьхуа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии заявило, что китайский истребитель нацелил свой радар на японский F-15 в небе над Окинавой. Военно-морские силы Китая обвинили Японию во вмешательстве в свои учения в районе спорных территорий.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

