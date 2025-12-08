Почти половина швейцарцев захотела ограничить численность населения страны

В Швейцарии 48% жителей поддержали ограничение численности населения страны

Tекст: Антон Антонов

Опрос проводился с 27 по 30 ноября, в нём приняли участие 10 917 человек, погрешность составила 2,8%. Жителям страны был задан вопрос о том, «необходимо ли ограничить численность населения страны 10 миллионами человек к 2050 году».

Исследование, проведенное Tamedia для 24heures, показало, что 37% опрошенных твердо высказались за ограничение, еще 11% ответили «скорее да». Противоположную точку зрения уверенно выразили 28% респондентов, 13% заявили «скорее нет», 11% затруднились ответить, передает РИА «Новости»

Идея введения демографического лимита была выдвинута Швейцарской народной партией, занимающей большинство в парламенте, из-за опасений повышения нагрузки на транспорт, роста квартирных цен и преступности. В сентябре Национальный совет страны отверг предложения, однако 15 декабря ими займется Совет кантонов.

Федеральное статистическое управление Швейцарии прогнозирует рост числа жителей с 9 млн в 2024 году до примерно 10,5 млн к 2055 году за счет иммиграции, при этом естественный прирост станет отрицательным после 2035 года. Демографы отмечают: если прекратить прием мигрантов, население существенно уменьшится, снизившись до 6,5 млн к 2050 году и до 4,7 млн к 2070 году.

В случае успешного принятия инициативы власти должны будут принимать меры, как только население достигнет 9,5 млн. Люди, проживающие временно, потеряют право претендовать на гражданство и другие виды на жительство. При необходимости федеральные органы будут вынуждены пойти на разрыв соглашений с Евросоюзом о свободе передвижения, что особенно волнует деловые круги страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на парламентских выборах 2023 года в Швейцарии победу одержала Швейцарская народная партия, которая выступает против незаконной миграции и отправки вооружения на Украину, а также за сохранение нейтралитета страны. Второе место заняла Социал-демократическая партия. Третьей стала Либеральная партия Швейцарии.