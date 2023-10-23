У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.0 комментариев
Эксперты объяснили причину успеха правых на парламентских выборах в Швейцарии
На парламентских выборах в Швейцарии большинство голосов избирателей получила Швейцарская народная партия (SWP). Что отличает программу партии и в чем успех правых на выборах – объяснили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
На парламентских выборах в Швейцарии, которые завершились 22 октября, большинство голосов получила Швейцарская народная партия (SWP), набравшая 40 мандатов из 200. Как сообщают аналитики, партия придерживается правых взглядов, выступает против незаконной миграции, против отправки вооружения на Украину и за сохранение нейтрального статуса Швейцарии. Второе место заняла Социал-демократическая партия, третье – Либеральная партия Швейцарии.
Как отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Федор Басов, политическая система Швейцарии носит инклюзивный, коалиционный и консенсусный характер. «В правящую коалицию включены сразу четыре крупнейшие партии страны. Эта ситуация сохранится и после выборов 2023 года», – отметил эксперт, добавив, что изменения в текущем политическом раскладе, как и ожидалось, оказались незначительны, говорится на сайте НОМ.
По мнению доктора исторических наук, директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, успех правых на выборах объясняется значительным общественным недовольством в отношении мигрантов. «Количество приехавших мигрантов запредельно, что во многом является причиной того, почему Швейцария уходит вправо. Местные жители не готовы больше принимать мигрантов», – заявил он. Кобринский также добавил, что укрепление позиций правых сил в целом характерно для многих стран Европы.
Политолог Дмитрий Бабич считает, что во внешней политике страны можно ожидать более осторожного, прагматичного подхода в отношениях с Россией и «дистанцирования от Евросоюза». «Партия выступает против отправки вооружения на Украину, а также за сохранение нейтрального статуса Швейцарии, что означает отказ от слепого следования антироссийской политики Запада», – убежден он. При этом Бабич считает, что ожидать «резкой симпатии» от страны в отношении России по-прежнему не стоит.
По словам экспертов, уровень доверия в обществе к выборам достаточно высок. Никто из участников выборов итоги голосования не оспаривает.