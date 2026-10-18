Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Дмитриев назвал неспособность исправлять ошибки причиной падения Запада
Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять ошибки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Запад пал от неспособности обсуждать и исправлять ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн», – заявил Дмитриев в X.
Таким образом он прокомментировал массовые беспорядки во Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.
Протестующие подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.