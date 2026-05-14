Автор детской книги об утрате получила пожизненное за убийство мужа в США

Tекст: Мария Иванова

В марте 2022 года 39-летний супруг писательницы Эрик Ритчинс скончался от смертельной дозы фентанила, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Вскоре после трагедии Кори Ричинс выпустила детскую книгу «Ты со мной?» о том, как справиться с потерей близкого человека. Однако спустя год следствие выяснило, что именно она подмешала наркотик в напиток мужа.

«Человек, осужденный за подобные преступления... слишком опасен, чтобы когда-либо выйти на свободу», – заявил судья Ричард Мразик, оглашая вердикт.

Приговор вынесли в день, когда убитому могло бы исполниться 44 года. На заседании также зачитали заявления троих детей пары, которые боятся за свою безопасность в случае выхода матери на волю.

По информации газеты New York Times, обвинение настаивало на корыстном мотиве преступления. Писательница тайно оформила страховки на жизнь супруга, рассчитывая получить около 2 млн долларов и солидное наследство.

Сама осужденная до последнего заявляла о своей невиновности, а ее защита намерена обжаловать решение суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция США заподозрила жительницу Флориды в убийстве двух бывших мужей за один день.

Суд в Мельбурне приговорил австралийку к пожизненному заключению за отравление родственников супруга ядовитыми грибами.