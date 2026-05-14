Автор детской книги об утрате получила пожизненное за убийство мужа в США
Американскую создательницу пособия для детей о переживании горя Кори Ричинс отправили за решетку пожизненно без права на досрочное освобождение за умышленное отравление супруга смертельной дозой наркотика.
В марте 2022 года 39-летний супруг писательницы Эрик Ритчинс скончался от смертельной дозы фентанила, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Вскоре после трагедии Кори Ричинс выпустила детскую книгу «Ты со мной?» о том, как справиться с потерей близкого человека. Однако спустя год следствие выяснило, что именно она подмешала наркотик в напиток мужа.
«Человек, осужденный за подобные преступления... слишком опасен, чтобы когда-либо выйти на свободу», – заявил судья Ричард Мразик, оглашая вердикт.
Приговор вынесли в день, когда убитому могло бы исполниться 44 года. На заседании также зачитали заявления троих детей пары, которые боятся за свою безопасность в случае выхода матери на волю.
По информации газеты New York Times, обвинение настаивало на корыстном мотиве преступления. Писательница тайно оформила страховки на жизнь супруга, рассчитывая получить около 2 млн долларов и солидное наследство.
Сама осужденная до последнего заявляла о своей невиновности, а ее защита намерена обжаловать решение суда.
