«Грибная убийца» в Австралии получила пожизненный строк
Австралийку признали виновной в отравлении родственников мужа ядовитыми грибами, местный суд приговорил ее к трем пожизненным срокам заключения.
Суд в Мельбурне приговорил Эрин Паттерсон к пожизненному заключению за убийство троих родственников мужа ядовитыми грибами, передает Al Jazeera.
Приговор вынесен после того, как присяжные признали Паттерсон виновной в убийстве ее бывшей свекрови и свекра, а также сестры свекрови, которых она угостила говядиной Веллингтон, приготовленной с грибами-дождевиками.
Суд также признал женщину виновной в покушении на убийство супруга сестры свекрови, который выжил, но провел несколько недель в больнице. Судья отметил, что преступление было тщательно спланировано, а сама Паттерсон не выразила раскаяния.
Паттерсон получила три пожизненных срока за убийства и 25 лет тюрьмы за покушение на убийство, сроки назначены одновременно. Минимальный срок без права на условно-досрочное освобождение составил 33 года. Судья подчеркнул, что действия Паттерсон нанесли непоправимый вред семьям погибших и собственным детям осужденной.
Потерпевшие выступили на суде с заявлениями о тяжелых переживаниях и утрате. Самым резонансным моментом стало публичное заявление выжившего Иэна Уилкинсона, который признался, что после гибели супруги чувствует себя «наполовину живым». Паттерсон может обжаловать приговор в течение 28 дней со дня оглашения решения.
