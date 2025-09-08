«Грибная убийца» в Австралии получила пожизненный строк

Отравившая родственников женщина в Австралии получила пожизненный срок

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд в Мельбурне приговорил Эрин Паттерсон к пожизненному заключению за убийство троих родственников мужа ядовитыми грибами, передает Al Jazeera.

Приговор вынесен после того, как присяжные признали Паттерсон виновной в убийстве ее бывшей свекрови и свекра, а также сестры свекрови, которых она угостила говядиной Веллингтон, приготовленной с грибами-дождевиками.

Суд также признал женщину виновной в покушении на убийство супруга сестры свекрови, который выжил, но провел несколько недель в больнице. Судья отметил, что преступление было тщательно спланировано, а сама Паттерсон не выразила раскаяния.

Паттерсон получила три пожизненных срока за убийства и 25 лет тюрьмы за покушение на убийство, сроки назначены одновременно. Минимальный срок без права на условно-досрочное освобождение составил 33 года. Судья подчеркнул, что действия Паттерсон нанесли непоправимый вред семьям погибших и собственным детям осужденной.

Потерпевшие выступили на суде с заявлениями о тяжелых переживаниях и утрате. Самым резонансным моментом стало публичное заявление выжившего Иэна Уилкинсона, который признался, что после гибели супруги чувствует себя «наполовину живым». Паттерсон может обжаловать приговор в течение 28 дней со дня оглашения решения.

Ранее в Подмосковье завершили расследование дела 26-летнего мужчины, который, по данным следствия, отравил двух человек и пытался убить еще семерых.

Напомним, житель Балашихи стал фигурантом дела после отравления химикатами матери и отчима. Следователи расследуют его причастность еще к пяти случаям отравления близких.