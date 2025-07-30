Серийного отравителя из Балашихи отправили под суд за убийства

Tекст: Алексей Дегтярев

Жителя Балашихи обвиняют в отравлении двух человек и попытках убийства семерых, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В числе жертв оказались его бабушка, друг детства, родители, сестра, девушка и два друга. Мужчине также вменяют мошенничество: он оформил кредиты на имя своей девушки, находившейся в больнице после отравления, и перевел деньги на свой счет.

Следствие установило, что обвиняемый начал совершать преступления осенью 2023 года из корыстных побуждений и зависти. Для осуществления задуманного он приобрел ядовитые вещества через интернет и подмешивал их в еду и напитки близких людей с января по июнь 2024 года, пока не был задержан. В частности, другу детства мужчина добавил яд в морс, что привело к смерти потерпевшего.

Правоохранители отмечают, что потерпевшие неоднократно попадали в больницу с признаками отравления, но врачи не могли установить причину. В апреле 2024 года скончалась бабушка обвиняемого. В мае тот попытался отравить брата девушки и его знакомого с помощью рулета, однако оба выжили.

СК провел более 35 допросов, 15 осмотров, 20 экспертиз, а в продуктах, изъятых на местах преступлений, были обнаружены опасные вещества, приводящие к смерти. Уголовное дело передано в Московский областной суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Балашихи стал фигурантом дела после отравления химикатами матери и отчима. Следователи расследуют его причастность еще к пяти случаям отравления близких. Против него возбуждены уголовные дела, включая убийство друга.