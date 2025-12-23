Американку из Флориды заподозрили в убийстве двух бывших мужей за день

Tекст: Денис Тельманов

Американку из штата Флорида подозревают в убийстве двух бывших мужей за один день, сообщает New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Манати.

Трагедия произошла на прошлой неделе: помощники шерифа прибыли на вызов по поводу стрельбы и обнаружили 54-летнего мужчину с ранением, который успел заявить, что по нему стреляла его бывшая жена, Сьюзан Эрика Авалон. Пострадавший вскоре скончался, отмечает РИА «Новости».

Дочь погибшего рассказала, что заметила человека в серой толстовке и маске, убегающего на автомобиле Honda Odyssey. Позднее полицейские нашли эту машину у дома подозреваемой, где она пыталась отмыть салон с помощью отбеливателя.

Когда следователи сообщили Авалон, что хотят поговорить о ее бывшем муже, она загадочно ответила: «О котором из?» Именно после этого полиция заподозрила, что у женщины был еще один бывший супруг, и направила коллег проверить его дом в другом округе. Там они обнаружили тело мужчины.

По версии следствия, Авалон сначала поехала из своей резиденции в округе Ситрус, убила одного бывшего мужа в округе Хилсборо, затем отправилась в Манати и застрелила второго. Как отметил шериф Рик Уэллс, «мы думаем, это было заранее спланировано. Она знала, что делает. Она пришла убить бывшего мужа».

Следователи пока не огласили мотив преступления. Известно лишь, что женщина была должна первому мужу более 4 тыс. долларов алиментов, а развод состоялся 11 лет назад. Сейчас Авалон официально обвиняется в убийстве одного из мужчин, остальные обвинения будут предъявлены позже.

