Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за укус

Суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к шести годам за убийство мужа табуретом из-за укуса

Tекст: Вера Басилая

Жительница Нижнего Тагила была осуждена на шесть лет колонии общего режима за убийство мужа. Инцидент произошел в октябре 2023 года в их квартире на улице Решетникова. Во время ссоры муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к жене, оскорблять ее и укусил за руку до крови, передает РИА «Новости».

По данным следствия, женщина сначала защищалась руками, а затем схватила деревянный табурет и несколько раз ударила мужа по голове и телу. Несмотря на травмы, мужчина смог выйти из квартиры, но вскоре скончался в подъезде. Жена вызвала скорую, но медики констатировали смерть.

На суде женщина отрицала вину, она говорила, что действовала в целях самообороны и нанесла лишь один удар. Однако экспертиза показала, что ударов было не менее 11. Суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.

Приговор Тагилстроевского районного суда был обжалован адвокатом женщины, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Ранее в Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона убила его ножом в шею во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что жительница Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене.