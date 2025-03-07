У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за укус
Суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к шести годам за убийство мужа табуретом из-за укуса
Жительница Нижнего Тагила получила шесть лет колонии за убийство мужа, которого ударила табуретом после того, как он укусил ее за руку.
Жительница Нижнего Тагила была осуждена на шесть лет колонии общего режима за убийство мужа. Инцидент произошел в октябре 2023 года в их квартире на улице Решетникова. Во время ссоры муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к жене, оскорблять ее и укусил за руку до крови, передает РИА «Новости».
По данным следствия, женщина сначала защищалась руками, а затем схватила деревянный табурет и несколько раз ударила мужа по голове и телу. Несмотря на травмы, мужчина смог выйти из квартиры, но вскоре скончался в подъезде. Жена вызвала скорую, но медики констатировали смерть.
На суде женщина отрицала вину, она говорила, что действовала в целях самообороны и нанесла лишь один удар. Однако экспертиза показала, что ударов было не менее 11. Суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.
Приговор Тагилстроевского районного суда был обжалован адвокатом женщины, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.
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