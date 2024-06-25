Сибирячка из-за обиды на мужа зарубила топором трехлетнюю дочь

СК: Сибирячка из-за обиды на мужа зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным СК, во вторник пьяная женщина решила напасть на собственных детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет, передает РИА «Новости».

Подозреваемая несколько раз ударила топором младшую дочь в голову и шею, от чего девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ту доставили в больницу. Шестилетняя девочка не пострадала.

В СК добавили, что супруг в это время находился на работе, а женщина после случившегося позвонила знакомой и рассказала о произошедшем. В отношении матери детей возбуждено уголовное дело, следователи СК работают на месте преступления.

Подозреваемая задержана, вскоре ее должны допросить.

Ранее в Казахстане женщина убила заставшую ее с любовником семилетнюю дочь.