Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Песков оценил работу ушедших в отставку Гладкова и Богомаза
Песков: Богомаз и Гладков долго работали в сложных условиях
Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз продемонстрировали высокую эффективность, работая в чрезвычайных условиях на протяжении долгого времени, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», – сказал Песков журналистам.
Песков уточнил, что президент России Владимир Путин принял решение о назначении новых временно исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука по итогам личных бесед с ними, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что каждое такое назначение является отдельным решением президента.
Перед отставкой Владимир Путин также общался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом. По словам Пескова, руководители столь важных регионов находились в постоянном контакте с главой государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
Глава государства подписал указ о назначении Егора Ковальчука врио руководителя Брянской области. Жители этих двух регионов выберут новых губернаторов в единый день голосования 20 сентября.