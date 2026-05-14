Песков оценил работу ушедших в отставку Гладкова и Богомаза

Песков: Богомаз и Гладков долго работали в сложных условиях

Tекст: Дарья Григоренко

«Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», – сказал Песков журналистам.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин принял решение о назначении новых временно исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука по итогам личных бесед с ними, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что каждое такое назначение является отдельным решением президента.

Перед отставкой Владимир Путин также общался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом. По словам Пескова, руководители столь важных регионов находились в постоянном контакте с главой государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Глава государства подписал указ о назначении Егора Ковальчука врио руководителя Брянской области. Жители этих двух регионов выберут новых губернаторов в единый день голосования 20 сентября.