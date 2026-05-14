Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Посольство России начало поиски пропавшей в Ереване пенсионерки
Представители российского посольства в Армении активно занимаются поисками 69-летней россиянки, исчезнувшей во время транзитной пересадки в местном аэропорту.
Дипломатическое представительство России принимает все необходимые меры для поиска 69-летней россиянки Людмилы Левановой, которая пропала в столице Армении, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Женщина прибыла в ереванский аэропорт Звартноц рейсом авиакомпании FlyOne из московского Внуково.
Пенсионерка планировала совершить пересадку и отправиться в Кишинев. Пассажирку должны были сопроводить в транзитную зону, однако она неожиданно исчезла. Родственники пропавшей предполагают, что женщина могла заблудиться на территории аэровокзала или выйти в город.
«Вчера сотрудники консульского отдела уже связывались с аэропортом и МВД», – сообщили в посольстве. В настоящее время дипломаты ожидают официальной информации от правоохранительных органов Армении о ходе поисков.
В марте 2026 года посольство России в Белграде выразило готовность помочь в поисках пропавшей в Сербии россиянки. В начале мая волонтеры начали поиски исчезнувшего в Таиланде туриста из России.