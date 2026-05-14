Министр финансов США сообщил о создании торгового совета США и Китая

Министр финансов США Бессент сообщил о создании торгового совета США и Китая

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты и Китай планируют создать торговый совет для обсуждения торговли в сферах, которые не являются критическими для Вашингтона, передает РИА «Новости».

Инициатива направлена на регулирование поставок товаров, производство которых американские власти не планируют возвращать на территорию страны.

«Мы собираемся создать совет по торговле. Он будет касаться некритических, нестратегических областей, вещей, которые США не хотят производить сами и производство которых мы не собираемся возвращать в США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент каналу CNBC. Глава ведомства подчеркнул, что речь идет о продукции, не представляющей стратегического интереса.

По словам Бессента, поставки дешевых потребительских товаров, таких как фейерверки, продолжат поступать из Китая на американский рынок. Новый совет будет заниматься координацией именно таких направлений двусторонней торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин в ходе торжественного банкета по случаю визита президента США Дональда Трампа в Китай заявил, что отношения между двумя странами имеют статус самых важных двусторонних связей в современном мире.

В Белом доме заявили, что Трамп и лидер КНР в ходе встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей.