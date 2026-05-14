Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Пашинян испугался резать торт в виде карты Армении
Во время агитационной поездки по Еревану Никол Пашинян отказался разрезать торт в форме карты Армении с оранжевой глазурью и нарисованным сердцем.
Случай произошел в одном из районов армянской столицы, передает ТАСС. Политик настоятельно попросил местных жителей оставить кондитерское изделие целым.
«Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариев», – заявил премьер-министр собравшимся на улице людям.
Оранжевое угощение украсили изображением сердечка, которое чиновник часто демонстрирует в своих видеороликах. Силуэт республики стал одним из главных символов кампании правящей партии «Гражданский договор».
В ходе рабочих поездок по регионам глава кабинета министров раздает избирателям магниты аналогичной формы и лично вешает их на ворота частных домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки на парад Победы в Москву из-за старта избирательной кампании.
Полицейские ранее задержали мужчину за оскорбление главы правительства во время уличной агитации в Ереване.