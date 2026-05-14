Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за кандидатуру Яны Лантратовой на должность федерального омбудсмена.
Ранее она руководила комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает РИА «Новости».
На этом посту представительница фракции «Справедливая Россия» сменит Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле 2026 года. Согласно российскому законодательству, занимать должность уполномоченного более двух сроков подряд запрещено.
Федеральный омбудсмен назначается решением большинства парламентариев нижней палаты. Официальное вступление в должность происходит сразу после принесения стоя присяги на Конституции. Выдвигать кандидатов имеют право президент, сенаторы, а также депутаты и парламентские фракции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с поста омбудсмена.
Президент России Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.
При участии бывшего уполномоченного по правам человека Россия вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военнослужащих.