  • Новость часаНетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане
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    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 20:10 • Новости дня

    Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

    Нетаньяху извинился перед Мелони за вред миротворцам ВСООНЛ в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони в сожалении о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля предпринимает все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Он также сообщил Мелони о своих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов «Хезболлах». «Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ», – добавил он.

    Кроме того, Нетаньяху выразил недовольство позицией ряда европейских лидеров, которые, по его мнению, направляют критику в неправильное русло. Он считает, что вместо обвинений Израиля они должны сосредоточить внимание на «Хезболлах» и его иранских покровителях, использующих ВСООНЛ как живой щит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    12 октября 2024, 22:23 • Новости дня
    Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей

    Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

    Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.

    «Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.

    В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.

    На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.

    В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

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    11 октября 2024, 23:50 • Новости дня
    Президент Никарагуа распорядился разорвать отношения с Израилем

    Президент Никарагуа решил разорвать дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщает ТАСС. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».

    По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, президент дал указание министерству иностранных дел подчиниться парламенту и разорвать отношения с Израилем. «Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», – заявила она в эфире телеканала Canal 4.

    Национальная ассамблея Никарагуа обратилась к правительству с просьбой о разрыве отношений из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». Указ о разрыве отношений планируется опубликовать в ближайшие часы.

    Ранее сообщалось, что дипломатические отношения с Израилем решила разорвать Колумбия. Израильскому послу в Боготе в мае было официально заявлено об этом решении.

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    13 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

    Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

    Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

    «Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.

    Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

    Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

    Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.

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    12 октября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана

    «Хезболла» ракетой поразила израильский бульдозер в районе Рамье в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

    Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что их бойцы поразили управляемой ракетой бульдозер Армии обороны Израиля в районе Рамье на юге Ливана. Инцидент произошел в условиях продолжающихся боевых действий между израильской армией и «Хезболлой», передает ТАСС.

    В заявлении движения указано, что ракетный удар был прямым, а также сообщается об обстреле израильской пехоты. В результате этих действий среди израильских военнослужащих есть раненые, хотя точные цифры не называются.

    На фоне эскалации конфликта, 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане. В рамках этой операции Израиль наносит удары по военным объектам движения, стремясь создать безопасные условия в северных приграничных районах.

    Одной из ключевых целей операции было устранение лидеров «Хезболлы», что привело к гибели Хасана Насруллы 27 сентября в Бейруте.

    Ранее сообщалось, что в ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava.

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    11 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Израильская бомбардировка Джабалии убила более 22 человек

    Израиль атаковал Джабалию в Газе: погибли как минимум 22 человека, ранены 30

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильской атаки на Джабалию в Газе погибли минимум 22 человека, среди которых женщины и дети, более 30 получили ранения.

    Израильские силы нанесли удар по городу Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 22 человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на палестинское агентство WAFA, среди жертв атаки были женщины, дети и пожилые люди.

    По данным агентства, из-за атаки получили ранения более 30 арабов, и более 10 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Целью авианалета стали четыре жилых дома в густонаселенном районе Джабалии.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля. Нападение сопровождалось убийствами мирных жителей и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение заложников. Боевые действия продолжаются.

    Ранее израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL. Инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана.

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    12 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Жители Дубая организовали масштабную помощь Ливану

    Тысячи жителей Дубая собрали 10 тыс коробок гуманитарной помощи для Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дубае прошла акция по сбору гуманитарной помощи для Ливана, где тысячи жителей объединились для упаковки 10 тыс. коробок с предметами первой необходимости для пострадавших от конфликта.

    Объединенные Арабские Эмираты организовали обширную благотворительную кампанию для помощи Ливану, сообщает ТАСС.

    В субботу в Dubai Exhibition Center открылся крупнейший пункт сбора гуманитарной помощи. В акции приняли участие тысячи жителей Дубая, которые упаковали более 10 тыс. коробок с предметами первой необходимости.

    Гуманитарная помощь, собранная в Дубае, разделена на три категории: предметы для детей, гигиенические принадлежности для взрослых и одежда. Акция продлится до 21 октября, а с воскресенья она расширится на круизный терминал порта Абу-Даби.

    Гендиректор Dubai Cares Тарик аль-Гург сообщил: «В течение двух часов к нам пришли более 2,5 тыс. волонтеров, чтобы упаковать 10 тыс. коробок. Мы ожидаем, что число волонтеров достигнет 4,5 тыс. человек». Вся помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней.

    Власти ОАЭ запустили кампанию после начала израильской операции против «Хезболлах». За время кампании девять самолетов доставили в Ливан 375 тонн помощи. Президент ОАЭ распорядился выделить 100 млн долларов на гуманитарную поддержку через Всемирную организацию здравоохранения.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул необходимость прекращения убийств палестинцев с использованием американского оружия и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион.

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    13 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    В результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

    Авиаудары Израиля по Ливану привели к гибели 11 человек и ранениям 19 мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения, включая удары по поселкам Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    Израильские ВВС совершили авиаудары по северным районам Ливана, сообщает ТАСС. Основные удары пришлись на поселки Эль-Муайсара и Дейр-Билла.

    В Эль-Муайсара погибли девять человек и ранены пятнадцать мирных жителей. Это шиитский поселок, расположенный в Фтух-Кесруан, рядом с христианскими районами. Ранее, 25 сентября, здесь был убит член «Хезболлах» шейх Хусейн Амро.

    В Дейр-Билла, находящемся в 15 км от Батруна, погибли два человека и четверо получили ранения. Этот район также преимущественно населен христианами. Кроме того, портал Elnashra сообщил об ударах по объектам «Хезболлах» в Картабе, но данные о жертвах оттуда пока не поступили.

    Воздушные удары затронули и центральный Ливан. В долине Бекаа, вблизи города Захле, атаковали больницы «Телль-Шиха» и «Райяк», которые продолжили работу несмотря на нанесенный ущерб.

    В южном округе Набатия был поврежден исламский медицинский центр «Хезболлах» в Айтите, где пострадали санитары и была выведена из строя система электроснабжения.

    Израильские удары были направлены на населенные пункты вдоль трассы Баальбек – Хомс, где находятся базы «Хезболлах». Сообщается о погибших и раненых, их численность уточняется.

    Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.

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    11 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля уничтожила Эриба Аль-Шаджа, ответственного за обстрелы Рамот-Нафтали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно провела операцию по ликвидации командира ракетных войск спецотряда «Радван» ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа. Как передает РИА «Новости», операция была осуществлена на территории Ливана в районе Мейс Эль-Джабаль. Этот командир отвечал за обстрелы израильского поселения Рамот-Нафтали, расположенного на севере Израиля.

    Сообщается, что боевые истребители ВВС Израиля были задействованы для уничтожения Аль-Шаджа. Он был ключевой фигурой в организации «Хезболла», и его ликвидация рассматривается Израилем как значимый успех в борьбе с этой группировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура. Также сообщалось, что сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став 12-м израильским солдатом, погибшим в этом конфликте.

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    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    13 октября 2024, 04:47 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили воздушную цель из Ливана

    Израильские ВВС перехватили цель, прилетевшую из Ливана в районе Нагарии

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана в район побережья возле Нагарии, о чем сообщила пресс-служба армии.

    Израильские Военно-воздушные силы перехватили воздушную цель, прибывшую из Ливана, пишет ТАСС. Пресс-служба армии подчеркнула, что инцидент произошел в районе побережья около Нагарии.

    «Недавно ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела на израильскую территорию из Ливана в районе побережья возле Нагарии», – говорится в сообщении.

    Напряженность между Израилем и Ливаном усилилась после начала операции «Стрелы севера», которую израильская армия проводит с 23 сентября против формирований «Хезболлах». Израиль наносит авиаудары по военным объектам ливанского движения.

    27 сентября в результате одного из ударов в Бейруте погиб генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. После этого «Хезболлах» пообещала продолжать сопротивление Израилю.

    В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в южных приграничных районах Ливана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

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    12 октября 2024, 14:11 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили две ракеты из Ливана

    ВВС Израиля перехватили две ракеты из Ливана над Хайфским заливом

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы, сообщили в Армии обороны Израиля.

    Военно-воздушные силы Израиля перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Хайфского залива, передает ТАСС.

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что до перехвата ракет воздушная тревога была объявлена не только в Хайфе, но и в населенном пункте Талмей-Элазар, расположенном к югу от города. Также тревога была объявлена в районе Верхней Галилеи.

    Ранее «Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

    До этого ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

    В свою очередь, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура.

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    13 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о решении США направить батарею THAAD в Израиль

    Пентагон решил направить батарею ПВО THAAD в Израиль на фоне ракетных атак со стороны Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    По решению президента США Джо Байдена, в Израиль будет направлена батарея ПВО THAAD вместе с американскими военными для ее эксплуатации, заявили в Пентагоне.

    Министерство обороны США, следуя распоряжению президента Джо Байдена, направит батарею противоракетной обороны THAAD в Израиль, пишет РИА «Новости». Батарея будет сопровождаться отрядом американских военных, которые займутся ее обслуживанием и эксплуатацией.

    В Пентагоне подчеркнули, что решение принято в ответ на недавние ракетные атаки, совершенные Ираном против Израиля. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин получил указание от президента на развертывание системы THAAD, чтобы поддержать израильские силы противоракетной обороны.

    «По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО»,– пояснили представители ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    13 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Израиль ответил ударом на обстрел Ашкелона из Газы

    ВВС Израиля атаковали ракетную установку в Газе после обстрела Ашкелона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская авиация нанесла удар по ракетной установке в Газе, используемой для обстрела Ашкелона, целью стала установка в лагере беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС атаковали ракетную установку в секторе Газа, сообщает ТАСС. Установка была использована палестинскими радикалами для обстрела Ашкелона, расположенного в 12 км от границы с Газой. Удар был нанесен по объекту в районе лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

    Атака была предпринята в ответ на недавний обстрел Ашкелона, одного из крупных городов Израиля, находящегося в непосредственной близости от сектора Газа. Этот регион часто становится целью палестинских атак, что ведет к росту напряженности между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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