Пентагон выразил озабоченность ударами Израиля по миротворцам в Ливане

Министр обороны США высказал обеспокоенность ударами Израиля по UNIFIL в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости». Он выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям сил ООН в Ливане и гибелью двух ливанских солдат.

«Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти к дипломатическому решению конфликта», – заявили в пресс-службе Пентагона.



Остин также выразил тревогу по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвал к ее улучшению, одновременно подтверждая приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Он подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, как можно скорее.

Тем временем временные силы ООН в Ливане сообщили о продолжающихся обстрелах их позиций израильскими военными. В результате нового обстрела миротворцы получили ранения. Израиль с начала октября проводит наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, в результате которой погибли более 2 тыс. человек.

Израильская операция направлена на создание условий для возвращения 60 тыс. эвакуированных жителей севера страны, которых «Хезболлах» вынудила покинуть дома год назад.