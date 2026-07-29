Politico: Союзники США отказались патрулировать Ормуз до прекращения огня

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, европейские союзники США, прежде всего Британия и Франция, отказались поддержать идею создания совместного морского патруля в Ормузском проливе до заключения устойчивого перемирия, передает РИА «Новости».

В материале говорится: «Европейские союзники отказываются поддержать стремление США к созданию совместного патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не увидят прочное прекращение огня в войне с Ираном».

По данным издания, министр войны США Пит Хегсет обсудил инициативу в телефонном разговоре с британским министром обороны Уэсом Стритингом в пятницу. После этого к консультациям подключилась Франция, однако это не привело к развороту позиции европейцев.

Отмечается, что американские и британские официальные представители планируют созвать в Лондоне международную конференцию, где собираются распределить роли стран и определить, какие военные корабли будут заниматься поиском морских мин и защитой гражданского судоходства через пролив. Источники издания подчеркивают, что пока отмечается минимальный прогресс и быстрого прорыва ожидать не приходится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж готов задействовать корабли для патрулирования Ормузского пролива лишь после прекращения огня, а схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

Военное командование Ирана приняло решение закрыть Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушения США меморандума о прекращении огня.

Позднее источник в Тегеране заявил, что Иран не откроет Ормузский пролив и не будет выдавать разрешения на транзит судов до полного прекращения американских ударов.