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Бывшие владельцы премии «Золотой глобус» обвинили покупателей в мошенничестве
Бывшие владельцы потребовали аннулировать продажу «Золотого глобуса»
Основатели награды «Золотой глобус» требуют через суд аннулировать сделку по ее продаже и взыскать 150 млн долларов из-за тайного сговора новых владельцев.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) подала судебный иск против новых владельцев «Золотого глобуса», передает РИА «Новости».
Истцы обвиняют компанию Penske Media и фонд премии в мошенничестве при покупке прав и попытке монополизировать рынок.
«Это дело связано с тайной схемой мошеннического приобретения престижной награды «Золотой глобус» с 80-летней историей, уничтожения ее основателя и бывшего владельца, HFPA, и осуществления монопольного контроля над голливудскими сделками, наградами и рекламными рынками, что противоречит государственному законодательству», – указано в документе.
Бывшие члены ассоциации утверждают, что ответчики устроили бойкот церемонии ради получения более выгодных условий сделки. Истцы требуют возместить ущерб на сумму не менее 150 млн долларов, а также аннулировать соглашение о продаже.
Представители фонда «Золотой глобус» назвали претензии незаконными. Они заявили, что обвинения демонстрируют абсурдность и иррациональность поведения бывших владельцев награды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal.