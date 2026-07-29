США отправили в утиль атомную подлодку USS Georgia

Атомная подводная лодка USS Georgia завершила 42-летнюю службу в ВМС США

Tекст: Мария Иванова

Знаменитая субмарина USS Georgia завершила свою последнюю миссию и вернулась на военно-морскую базу Кингс-Бэй 27 июля 2026 года, передает издание The War Zone.

Официальный процесс вывода корабля из эксплуатации начнется 31 июля, после чего подлодку отправят на переработку.

Корабль вошел в строй в 1984 году как ракетный подводный крейсер стратегического назначения класса Ohio. В 2008 году субмарину переоборудовали в носитель крылатых ракет, сделав ее одной из четырех подобных подлодок в американском флоте. USS Georgia могла нести до 154 ракет Tomahawk, хотя обычно на борту находилось около 100 таких боеприпасов.

Субмарина активно участвовала в операциях на Ближнем Востоке. В конце 2020 и начале 2021 года подлодка совершала демонстративные проходы через Ормузский пролив. Предполагается, что именно она выпустила более двадцати ракет Tomahawk по иранскому ядерному объекту в Исфахане в 2025 году в рамках операции «Полуночный молот».

Военно-морские силы США планируют вывести из эксплуатации все четыре переоборудованные подлодки класса Ohio в течение ближайших трех лет. Корабли USS Ohio, USS Florida и USS Michigan завершат службу в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Прямой замены этим уникальным субмаринам в нынешней судостроительной программе американского флота не предусмотрено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская атомная подлодка класса Ohio прибыла в Гибралтар для демонстрации военной мощи.

Соединенные Штаты строят новые субмарины типа Columbia для замены устаревающих кораблей этого проекта.

Военно-морские силы США планируют объединить работу спецназа на мини-субмаринах с подводными беспилотниками.