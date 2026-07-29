РАПСИ: Красный Крест стал мишенью информационной кампании в сетях

Tекст: Вера Басилая

С конца июня в российском сегменте интернета зафиксирована серия публикаций с обвинениями Российского Красного Креста и других структур в бездействии, передает РАПСИ.

За месяц было выявлено около 3,5 тыс. шаблонных сообщений, распространяемых скоординированной сетью аккаунтов. Основной удар пришелся на Российский Красный Крест, фонд «Защитники Отечества» и Главный координационный центр Минобороны.

Анализ показал, что 45 профилей сгенерировали 70% всего публикуемого контента. Вбросы содержат эмоциональные истории, искажающие принципы работы международных гуманитарных миссий, и предлагают обращаться за помощью к неофициальным структурам. Значительная часть текстов имеет признаки машинной генерации и тиражируется в виде точных копий.

Представители Российского Красного Креста подтвердили факт информационного давления.

«В течение последнего месяца Российский Красный Крест фиксирует массированные информационные атаки на свою деятельность. Это не только традиционные DDoS-атаки на наши ресурсы, но и волна мошеннических публикаций, а также системное распространение фейков, в том числе сделанных с помощью искусственного интеллекта», – заявили в организации.

Журналисты отмечают, что цель кампании – подорвать доверие наиболее лояльной части общества к официальным институтам и лишить гуманитарные организации финансирования, поступающего из частных пожертвований.

Международная федерация обществ Красного Креста ранее подтвердила, что российское отделение работает в соответствии с гуманитарными принципами.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытках Запада манипулировать деятельностью Красного Креста.