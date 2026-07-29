Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
РАПСИ: Красный Крест стал мишенью информационной кампании в соцсетях
РАПСИ: Красный Крест стал мишенью информационной кампании в сетях
В российских социальных сетях развернулась масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию гуманитарных организаций, работающих с ветеранами СВО и семьями военнослужащих.
С конца июня в российском сегменте интернета зафиксирована серия публикаций с обвинениями Российского Красного Креста и других структур в бездействии, передает РАПСИ.
За месяц было выявлено около 3,5 тыс. шаблонных сообщений, распространяемых скоординированной сетью аккаунтов. Основной удар пришелся на Российский Красный Крест, фонд «Защитники Отечества» и Главный координационный центр Минобороны.
Анализ показал, что 45 профилей сгенерировали 70% всего публикуемого контента. Вбросы содержат эмоциональные истории, искажающие принципы работы международных гуманитарных миссий, и предлагают обращаться за помощью к неофициальным структурам. Значительная часть текстов имеет признаки машинной генерации и тиражируется в виде точных копий.
Представители Российского Красного Креста подтвердили факт информационного давления.
«В течение последнего месяца Российский Красный Крест фиксирует массированные информационные атаки на свою деятельность. Это не только традиционные DDoS-атаки на наши ресурсы, но и волна мошеннических публикаций, а также системное распространение фейков, в том числе сделанных с помощью искусственного интеллекта», – заявили в организации.
Журналисты отмечают, что цель кампании – подорвать доверие наиболее лояльной части общества к официальным институтам и лишить гуманитарные организации финансирования, поступающего из частных пожертвований.
Международная федерация обществ Красного Креста ранее подтвердила, что российское отделение работает в соответствии с гуманитарными принципами.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытках Запада манипулировать деятельностью Красного Креста.