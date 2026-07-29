Лавров связал популярность свитера на Аляске с ностальгией по СССР

Tекст: Дарья Григоренко

«Кстати, после Аляски, где я появился в свитере «СССР», звонили моим помощникам, благодарили. Говорили, что готовы навязать этих свитеров для моих друзей», – цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, сейчас особенно заметно стремление людей вернуть ощущение причастности к труду предков, которые в тяжелейших условиях поднимали страну из нищеты и создавали условия для сосуществования сотен языков. Лавров добавил, что даже те, кто не жил в Советском Союзе, чувствуют эту связь по рассказам родителей и старших родственников.

Он напомнил мысль президента Владимира Путина о том, что человек, не жалеющий о распаде СССР, лишен сердца, а желающий вернуть его в прежнем виде – головы. Министр подчеркнул, что «насчет сердца» это чувство сохраняется, а в нынешней ситуации, по его словам, у России «есть голова, и она трезвая».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация положительно отреагировала на свитер главы МИД России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске.

Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР» на груди.

После этого подобные свитеры на маркетплейсах за полдня разобрали покупатели.