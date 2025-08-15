В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
Свитеры с символикой «СССР» как у Лаврова раскупили на маркетплейсах за полдня
Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.
О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.
По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.
Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.
По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.