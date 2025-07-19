Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна

Tекст: Ирма Каплан

Иск, поданный в федеральный суд Майами, направлен против руководителя Мердока и News Corp Роберта Томсона, а также двух журналистов Wall Street Journal (WSJ), чьи подписи стояли под материалом о поздравлении Эпштейна Трампом, пишет Independent.

WSJ опубликовала якобы письмо Трампа к Эпштейну с поздравлением на 50-летие от 2003 года, которое включало рисунок – силуэт обнаженной женщины и пожелание «пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

Ответчики «не приложили письмо, не приложили предполагаемый рисунок, не представили доказательств того, что президент Трамп был автором или подписал такое письмо, не объяснили, как было получено предполагаемое письмо», – говорится в иске.

В судебном иске сказано, что причина подобных провалов в том, что никакого письма или рисунка не существует. Ответчики обвиняются в «выдумке» истории с целью очернить президента.

«Сотни миллионов людей уже ознакомились с клеветническими заявлениями, опубликованными ответчиками. И, учитывая время публикации статьи, они руководствовались злонамеренными мотивами, так как огромный финансовый и репутационный ущерб, понесенный президентом Трампом, будет только расти», – говорится в иске.

В своем аккаунте в Truth Social Трамп сообщил, что подал «судебный иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статейки в бесполезной газетенке».

«Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев, которые больше не придется терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ. Надеюсь, Руперт и его «друзья» с нетерпением ждут многочасовых заседаний и дачи показаний по этому делу», – написал Трамп в соцсети.

Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности привлечь Руперта Мердока к даче показаний по иску против него и его «кучи мусора» под название WSJ. Он отрицает наличие письма и рисунка, приведенного в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием, сообщили источники Wall Street Journal.

До этого Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.