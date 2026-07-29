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    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    16 комментариев
    29 июля 2026, 11:22 • Новости дня

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку

    Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской армии успешно продвинулись в Донецкой народной республике и вошли на территорию населенного пункта Дружковка, сообщили в Южной группировке.

    Бойцы группировки войск «Юг» зашли в Дружковку в ДНР, передает РИА «Новости». Опубликованы кадры, на которых видны штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в населенный пункт.

    «Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», – сообщили в пресс-центре группировки.

    На прошлой неделе первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Накануне подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут для формирования плацдарма перед наступлением.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках украинской авиации сдержать продвижение российских сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР.

    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

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    28 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.

    Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.

    Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.

    Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.

    Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    29 июля 2026, 00:01 • Новости дня
    Таксист-иностранец депортирован из России после отказа везти ветерана СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО в Подмосковье, депортировали, ему закрыли въезд в Россию до 2032 года, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    Муж и жена Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали машину 14 июля, чтобы доехать к протезисту из Одинцово в Москву, но приехавший водитель развернулся и уехал. По словам Анастасии, он отказался от поездки из-за инвалидности супруга, передает РИА «Новости».

    По данным полиции, иностранец находился в России на законных основаниях, его патент был оплачен до августа 2026 года, но 17 июля въезд в страну ему закрыли до 2032 года, а патент аннулировали.

    «Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», – сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон, расширяющий основания для депортации иностранцев, включая дискриминацию других граждан.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти и унижении достоинства против таксиста, высадившего из машины участников спецоперации в Москве.

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    28 июля 2026, 22:26 • Новости дня
    Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»

    Медведев подчеркнул отсутствие необходимости в мобилизации

    Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России не требуется проводить мобилизацию, слухи о ней являются лживой вражеской «пургой», сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Еще раз подчеркну – в мобилизации нет необходимости», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

    На заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками он назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и вражеской провокацией и подчеркнул, что это часть вражеской пропаганды в преддверии выборов, цель которой – дестабилизировать обстановку и посеять негативные настроения.

    По его словам, подобные вбросы исходят от противника, который сам испытывает дефицит людского ресурса.

    «Это проявляется в разных моментах, в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги!». Понятно, что это проплаченная история, ну или история вброшенная врагом. Это лишь один из примеров», – добавил Медведев.

    Он призвал усилить разъяснительную работу, чтобы граждане представляли реальную ситуацию, и обратил на это особое внимание полпредов президента в федеральных округах, глав регионов, Минобороны и других ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев также заявил об отсутствии необходимости объявлять новую волну мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса новой мобилизации.

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    29 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы

    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов по резервуарам с ГСМ в Николаеве и сухогрузам в Одессе, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.

    Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.

    В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.

    Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.

    В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.

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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    29 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    В Совбезе назвали цели ВСУ при ударах по Wildberries

    Замсекретаря Совбеза Масленников назвал атаки ВСУ на Wildberries терроризмом

    В Совбезе назвали цели ВСУ при ударах по Wildberries
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары ВСУ по складам Wildberries квалифицируются как терроризм и военное преступление, что подтверждается и трактовкой ООН, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.

    «Давайте называть вещи своими именами. Конечно, это терроризм и военное преступление. Кстати, верховный комиссариат ООН по правам человека именно так и трактует события в Котовске и Электростали. Поэтому в случае с Wildberries, как и со всеми преступлениями такого рода, психологический и социально-политический эффект явно доминирует», – заявил Масленников в интервью газете «Ведомости».

    По его словам, экономический ущерб носит точечный характер, а бизнес платформы остается устойчивым. Главная цель таких ударов заключается в психологическом давлении на общество и дестабилизации внутренней обстановки.

    Масленников отметил, что маркетплейсы стали символом стабильности для граждан, а 65% аудитории площадки составляют женщины. Кроме того, атаки бьют по малому бизнесу, вызывая простои и локальные финансовые потери, которые активно тиражируются в социальных сетях для создания медийного резонанса.

    «В-третьих, медийный эффект. Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries.

    Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека назвал эти целенаправленные удары военным преступлением.

    Основательница маркетплейса Татьяна Ким объявила о перестройке логистики для минимизации задержек.

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    28 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красный Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Об освобождении населенного пункта сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Рыбицы, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Ольховаткой, Купино, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Яцковки, Святогорска и Долины ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

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    28 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    Медведев: Контракт с армией в 2026 году заключили около 200 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    За первые шесть месяцев 2026 года контракт с Вооруженными силами России заключили около 200 тыс. человек, 16 тыс. пополнили добровольческие формирования для участия в спецоперации, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек. Кроме того, более 16 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

    Медведев сообщил об этом на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

    Около 40 тыс. человек поступили на службу в войска беспилотных систем. По результатам первого полугодия потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены, сказал он.

    «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, – настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага. И готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, за весьма высокие результаты. Рассчитываю, что мы сохраним такую же динамику и выполним задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий», – подытожил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2025 года Медведев сообщил о заключении около 450 тыс. контрактов с Вооруженными силами России за 2024 год.

    В январе 2026 года Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил о заключении 422 704 контрактов на военную службу за 2025 год.

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    29 июля 2026, 02:47 • Новости дня
    В результате падения обломков ракеты на дом в Таганроге погибла женщина
    В результате падения обломков ракеты на дом в Таганроге погибла женщина
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге обломки ракеты упали на многоквартирный дом, погибла женщина, пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По словам губернатора, идет эвакуация жителей поврежденного дома, развернут пункт временного размещения. Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему мужчине врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Слюсарь.

    Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал людей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР.

    Системы ПВО уничтожили три украинских дрона над Севастополем.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    После атаки дронов на Рязанскую область госпитализированы шесть человек
    После атаки дронов на Рязанскую область госпитализированы шесть человек
    @ Министерство здравоохранения Рязанской области

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть человек госпитализировали после атаки беспилотников в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.

    «Отбой воздушной тревоги, работа ПВО завершена. В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», – сообщил глава региона в «Максе».

    В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает, медики оказывают им всю необходимую помощь.

    Власти региона также напомнили о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий террористических атак ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории рязанского предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотников.

    В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.

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    29 июля 2026, 01:10 • Новости дня
    Уничтожены основные АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда
    Уничтожены основные АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Все основные автозаправочные станции вдоль дорог от Харькова к Полтаве, Днепру и Павлограду, которые использовали украинские войска, были уничтожены, сообщили в российских силовых структурах.

    «В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава – Харьков, Харьков – Днепр, Харьков – Павлоград, Днепр – Павлоград», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Ранее украинские формирования уже лишились автозаправок на основных маршрутах в Сумской области после ударов российских военных. Также уничтожены станции, которыми пользовались ВСУ, на границе Харьковской и Полтавской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ рассказали об отсутствии целых автозаправочных станций на дороге из Днепропетровска в Харьков длиной более 200 километров.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил уничтожение АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск резким усложнением переброски войск ВСУ по этому направлению.

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    29 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар произошел на территории предприятия в Рязани в результате атаки БПЛА
    Пожар произошел на территории предприятия в Рязани в результате атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории рязанского предприятия произошло возгорание в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

    «В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО», – сообщил Малков в «Максе».

    По его словам, на территории одного из предприятий произошло возгорание, к месту стянуты оперативные службы.

    Жителям города рекомендовано по возможности оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Таганроге обломки ракеты

    упали на многоквартирный дом, погибла женщина, пострадал мужчина.

    В результате атак дронов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР.

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    29 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

    Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.

    «Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

    Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР

    Российские войска взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР. Хотя речь идет о небольшом населенном пункте, его взятие меняет оперативную обстановку на этом участке фронта: российские войска продолжают формировать плацдарм для наступления на Дружковку и получают возможность поставить под угрозу важнейшие линии снабжения украинской группировки. Подробности

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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