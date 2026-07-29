Приставы решили принудительно взыскать с Telegram 8 млн рублей штрафов

Tекст: Дарья Григоренко

На 29 июля речь идет о санкциях по актам управления Роскомнадзора по ЦФО и судебного участка в Москве. Для их исполнения с сентября 2025 года по июль 2026 года в отношении мессенджера возбудили три исполнительных производства, передает РИА «Новости».

Одновременно прекращено принудительное взыскание еще 17,41 млн рублей по 24 исполнительным производствам в отношении Telegram. В качестве основания в документах указано «отсутствие возможности установить местоположение должника либо его активов». Отмечается, что по части этих производств процедура взыскания возобновлялась, но затем вновь была прекращена по той же причине.

Таким образом, к концу июля в работе у приставов остаются лишь действующие производства на 8 млн рублей, тогда как основная сумма ранее назначенных штрафов фактически оказалась неисполненной из-за невозможности найти Telegram или его имущество на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным штрафам в России приблизилась к 38 млн рублей.

В мае 2026 года Таганский райсуд Москвы оштрафовал мессенджер на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

В апреле 2026 года Таганский суд Москвы обязал выплатить 7 млн рублей за отказ удалять материалы с призывами к экстремистской деятельности.