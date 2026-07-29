Власти Таджикистана опровергли слухи о запрете бород и хиджабов

В Душанбе назвали недостоверными сообщения о запрете длинных бород и хиджабов

Tекст: Мария Иванова

Правительство республики не вводило никаких правовых запретов на ношение хиджабов и длинных бород, передает ТАСС.

Ранее ряд иностранных изданий распространил информацию о якобы принятом в стране жестком контроле за внешним видом граждан.

«Состояние обеспечения религиозных прав и свобод граждан Таджикистана не является таким, каким его представляют отдельные СМИ и различные организации. В стране созданы необходимые законодательные и иные условия для реализации свободы совести и свободы вероисповедания», – заявил представитель профильного комитета.

Дискуссии вокруг внешнего вида ведутся в республике давно. В марте 2024 года президент Эмомали Рахмон раскритиковал подражание чуждой культуре и поручил разработать дизайн национальной одежды. Позже вступили в силу поправки, обязывающие граждан соблюдать традиционный стиль и запрещающие ношение нетипичных нарядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года парламент Таджикистана запретил ввоз и ношение чуждой национальной культуре одежды.

В апреле прошлого года спецслужбы соседней Киргизии начали разъяснительную работу о запрете никаба и неопрятной бороды.

Месяцем ранее вооруженные талибы устроили в афганском Герате массовые облавы на женщин без хиджаба.