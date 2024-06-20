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В Таджикистане запретили ношение хиджаба
В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба, а также празднование двух мусульманских праздников в детских садах. Поправки приняты в закон «Об упорядочении традиций и обрядов».
Запрещается «ввоз, продажа и ношение в общественных местах одежды, которая чужда национальной культуре» в целях защиты национальных ценностей и предотвращения экстремизма», сообщают местные СМИ.
Под одеждами подразумевается сатр и хиджаб. Поправки появились еще в марте, когда президент страны Эмомали Рахмон встретился с духовенством. Тогда он отметил, что ношение сатра и хиджаба – культурное отчуждение, которое подрывает национальную и культурную самобытность народа, говорится в Telegram-канале Readovka.
Кроме того, в стране хотят запретить так называемый идгардак – гуляния в детсадах на основные мусульманские праздники – Иди Рамазон и Иди Курбон. Нижняя палата парламента приняла законопроект без каких-либо публичных обсуждений еще 8 мая, теперь его должен подписать глава государства.
Сам закон «Об упорядочении традиций», регламентирующий культурно-религиозные вопросы, был принят в 2007 по предложению президента.