Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.
В своем видеообращении Нетаньяху подчеркнул, что миротворческие силы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) находятся в опасности и должны быть выведены немедленно, чтобы избежать угрозы их жизням, передает РИА «Новости».
Премьер Израиля отметил, что ситуация в южном Ливане остается напряженной, особенно в районах, контролируемых движением »Хезболлах«. По словам премьера, присутствие миротворцев в этих районах не только не способствует безопасности, но и подвергает их дополнительному риску в условиях активных боевых действий.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.
10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана.
Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.