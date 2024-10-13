Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана

Tекст: Дарья Григоренко

В своем видеообращении Нетаньяху подчеркнул, что миротворческие силы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) находятся в опасности и должны быть выведены немедленно, чтобы избежать угрозы их жизням, передает РИА «Новости».

Премьер Израиля отметил, что ситуация в южном Ливане остается напряженной, особенно в районах, контролируемых движением »Хезболлах«. По словам премьера, присутствие миротворцев в этих районах не только не способствует безопасности, но и подвергает их дополнительному риску в условиях активных боевых действий.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат.

10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана.

Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.