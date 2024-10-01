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    1 октября 2024, 17:15 • В мире

    Операция в Ливане грозит Израилю военным тупиком

    Операция в Ливане грозит Израилю военным тупиком
    @ Baz Ratner/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Израиль начал проведение полноценной военной операции против еще одного своего соседа – Ливана. Правда, официально подчеркивается, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов». Каковы реальные цели этой операции, как раньше провалились другие операции подобного рода и почему ЦАХАЛ крайне осторожен в своем продвижении?

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали ограниченные наземные рейды против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана. Как отмечается, ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. «В соответствии с решениями политического эшелона несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», – сообщает армия в своем Telegram-канале.

    Как сообщал ранее портал Ynet, израильский военно-политический кабинет одобрил проведение нового этапа операции в Ливане. При этом некоторые министры осудили «утечки о маневре» с американской стороны после того, как Тель-Авив уведомил о своих планах Вашингтон.

    Позднее глава Минобороны Израиля обсудил операции в Ливане с американским коллегой Ллойдом Остином. «Они (министры – прим. ВЗГЛЯД) пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское [движение] «Хезболла» не сможет осуществить нападения по типу 7 октября на северные районы Израиля», – говорится в заявлении Пентагона.

    Ранее армия Израиля объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана, а ливанская армия отошла с нескольких позиций на юге страны. Телеканал NBC News передает, что ЦАХАЛ уже начал разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Многие эксперты уже стали называть происходящие «третьей ливанской войной» по аналогии с вторжениями 1982 и 2006 годов. Как всегда в таких случаях, исторические аналогии хромают, но что уникально для нынешней ситуации – заявленные и политической элитой Израиля, и ЦАХАЛ цели операции и задействованные в ней средства действительно могут соответствовать друг другу.

    Кроме того, создается впечатление, что Тель-Авив не слишком уверен в своих возможностях, потому заранее объявляет об «ограниченности» операции.

    Израиль настаивает на «оборонительном» статусе операции, которую назвали «Северные стрелы». Ее цель чуть ли не гуманитарная: «жители должны получить возможность вернуться в свои дома». Имеются в виду жители израильских населенных пунктов в Тиверии на севере страны, которые были эвакуированы год назад, а также поселков и кибуцев, которые находятся в потенциальной зоне обстрела «Хезболлой» с территории Ливана. Это, скажем мягко, игра словами, потому что вся территория Израиля, а не только его север находятся в зоне досягаемости ракет «Хезболлы».

    Однако такая формулировка позволяет и ограничить театр боевых действий, и сразу расставить некоторые важные приоритеты. Во-первых, официальный Израиль всячески избегает формулировок типа «ливанская война». Он просто игнорирует существование государства Ливан и его армии. Операция ЦАХАЛ проводится вроде только против «Хезболлы». При этом ливанская армия, то есть те ее незначительные части, что располагались у некоторых участков границы, эти правила игры неформально приняли и организованно отошли ближе к Бейруту. Заходите, люди добрые.

    Это выглядит, мягко говоря, своеобразно, потому что члены «Хезболлы» такие же ливанцы, как и все остальные. Просто шииты, но это пока не преступление. Но ливанская армия защищать их фактически отказалась.

    Во-вторых, Израиль говорит о «небольших наземных миссиях», то есть участие крупных бронетанковых и механизированных подразделений пока не предусматривается. К границе переброшена 98-я дивизия, единственная, имеющая опыт боевых действий в Газе, но пока известно об участии во вторжении лишь отрядов спецназа. А заявленная цель – уничтожение точечных позиций ракет и артиллерии «Хезболлы» действительно не предусматривает глубокого проникновения вглубь территории Ливана, как это было в 1982 году. Да и тогда целью были палестинцы, которым и сами ливанцы на своей территории не сильно радовались.

    Но и летом 2006 года все начиналось с ровно таких же целей и задач. А закончилось для Израиля печально: разгромом танковой колонны ЦАХАЛа с помощью ПТУР «Корнет» (всего 40 расчетов), которые на тот момент были самыми передовыми средствами в деле противотанковой борьбы. «Хезболла» тогда оказала неожиданно эффективное сопротивление в наземных боях против ЦАХАЛа, численно превосходившего ее в пять раз (20 тысяч против 100).

    И чтобы создать пресловутую «буферную зону», ЦАХАЛу пришлось ввести в бой резервы. При этом ход боевых действий был ровно таким же, что и сейчас: массированные бомбардировки позиций «Хезболлы» в Южном Ливане, Бейрута, Тира и Сидона, разрушение мостов через реку Литани и выход к ней, как к естественному рубежу. По тем же самым трем линиям наступления: вдоль моря на Тир, от кибуца Шломи по центру и с Голанских высот из Кфар Метулы на крепость Бофорт. Сейчас в Тель-Авиве также говорят о 20-километровой «буферной зоне», что по определению подразумевает всю ту же линию разграничения по реке Литани, включая крепость Бофорт.

    Создается впечатление, что Израиль очень не хочет, чтобы нынешнее вторжение в Ливан воспринималось внешними игроками как «война с Ливаном».

    Дело, скорее всего, в идеологии. Впервые в истории Израиль столкнулся с настолько массовым неприятием своей военно-политической практики в западном обществе, что вынужден был в последние полгода изобретать целые информационно-идеологические стратегии для восстановления своего имиджа «вечной жертвы». А сейчас речь должна будет пойти об оккупации части суверенного государства, пусть и под предлогом создания «буферной зоны».

    При этом Израиль совершенно не затрудняет себя выбором средств и методов ведения войны. Покажется им привлекательным и интересным ходом заминировать пейджеры и домофоны – они заминируют. Есть идея снова вторгнуться в Ливан до реки Литани – вторгнутся. Надо будет атомную бомбу сбросить – нет сомнений, что и в этом деле они поступят без лишних обсуждений в Кнессете.

    Другое дело, насколько все это действительно эффективно в долгосрочной перспективе. Война лета 2006 года продолжалась 33 дня, но уже 1 октября того же года ЦАХАЛ ушел из Южного Ливана – и идея создания «буферной зоны» провалилась. Массовое уничтожение командования «Хезболлы» сейчас лишь запускает «карьерный лифт» для более молодого поколения руководства организации и не факт, что более уравновешенного. Да, временная потеря управления возможна, но ненадолго.

    Почти наверняка ЦАХАЛ сделает все возможное, чтобы действительно не выйти за заявленные рамки «ограниченной операции» в приграничной зоне. Но не потому, что такой белый и местами пушистый, а просто потому, что нет уверенности в возможности успешного проведения какой-то более масштабной операции с выходом к Бейруту и изгнанием «Хезболлы» с территории Ливана.


    А ведь в Тель-Авиве говорят как раз о «переформатировании» всего Ближнего Востока под цели обеспечения безопасности Израиля, как они это понимают. То есть о создании такой военно-политической системы в регионе, которая надолго исключила бы какую-либо военную или террористическую угрозу для Израиля. Это стратегическая задача, а не какой-то отдельно взятый рейд. Операция названа «Новый порядок», что само по себе выглядит политкорректно.

    Первым шагом стало физическое стирание Газы с лица земли как источника опасности для Израиля. Шаг второй: уничтожение «Хезболлы» как другого перманентного источника угрозы. Но это достижимо тоже физическим разрушением половины Ливана вместе с шиитской частью его населения. А это нечто иное, нежели создание 20-километровой «буферной зоны» в рамках «ограниченной операции».

    Но пока нет признаков того, что Тель-Авив готов пойти на ярко выраженную агрессию против Ливана в таких масштабах, в каких это было предпринято в Газе.

    Скорее всего, к этому технически не готов ЦАХАЛ, и организационно не готова политическая элита, не уверенная во внешнеполитических и идеологических последствиях такого шага. А полумера в виде «ограниченной операции в приграничной зоне» лишь задача момента, поскольку внутренняя обстановке в Израиле требует такого решения.

    Но другой вопрос в том, что подобный формат грозит постепенным втягиванием во все более угрожающие боестолкновения на земле с очень неясным их исходом. В 2006 году уже через месяц стало понятно, что ЦАХАЛ удар не держит – и «буферную зону» быстро свернули. Сейчас общая наэлектризованная обстановка и общественные настроения могут не позволить Тель-Авиву бесконфликтно выйти из военного тупика. При этом и с «Хезболлой», и с Ираном можно было попытаться по-тихому договориться. Но этого в погоне за «стратегическим переформатированием региона» уже никто не хочет.

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