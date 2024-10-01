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    1 октября 2024, 11:42 • В мире

    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями?

    В ночь с 30 сентября на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной фазы операции против «Хезболлы». То есть, проще говоря, о вторжении в Ливан. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли границу – сразу после того, как отряды ливанской армии и ооновских миротворцев оттуда сбежали, оставив «Хезболлу» защищать Южный Ливан в гордом одиночестве. Что и нужно было премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Он сейчас пытается реализовать один из двух сценариев. Сценарий-минимум – это нанесение «Хезболле» серьезного поражения на юге Ливана. То есть вслед за убийством руководителя организации Хасана Насраллы и других командиров уничтожить наземную инфраструктуру, а также нанести группировке (и стоящему за ней Ирану) серьезный репутационный урон», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Именно поэтому израильтяне перед операцией уничтожили или вывели из строя как средний командный состав организации (через операцию с взрывающимися пейджерами), так и высшее руководство (серией терактов и ликвидаций). После чего и развернули полномасштабное вторжение.

    По мнению большинства экспертов, в этой ситуации ослабленная «Хезболла» не сможет противостоять израильской армии. Как минимум одна, без внешней поддержки. Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает все мусульманские страны сплотиться для поддержки Ливана, иранские руководители тоже выступают с гневными речами – однако на данный момент реальную поддержку «Хезболле» оказали лишь йеменские хуситы (запустившие по Израилю ракеты).

    Главную надежду «Хезболла», конечно, возлагает на Иран – своего ключевого союзника. Но если иранцы вмешаются в войну, если объявят войну Израилю, то это станет той самой программой-максимум для Нетаньяху. «Ведь тогда в войну вмешаются и Соединенные Штаты», – продолжает Дмитрий Суслов. И тогда Израиль получает то, чего добивался уже много лет, – ликвидацию главной угрозы своему существованию чужими руками.

    Дело в том, что вся военная стратегия еврейского государства – небольшой страны, окруженной смертельными врагами, – построена вокруг принципа недопущения возникновения экзистенциальной угрозы. И для реализации этого принципа Израиль регулярно атакует соседние государства, чтобы эту угрозу заранее устранить.

    Однако злейший враг Израиля, Иран, уже стоит на пороге создания ядерного оружия – по крайней мере, так заявляют и израильская, и западные разведки. ЦАХАЛ не способен ни гарантированно нанести военное поражение Исламской Республике, ни даже уничтожить ее ядерные объекты. Не способен в одиночку – поэтому, по мнению израильского руководства, нужно втянуть в эту войну Соединенные Штаты.

    И способ сделать это очевиден – спровоцировать Иран напасть на Израиль еще до появления бомбы у Тегерана. Именно в этом ключе и стоит рассматривать убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. Иногда подобным убийством называют даже гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.

    А крайним вариантом такой провокации Ирана является открытое нападение на его стопроцентную дочернюю структуру «Хезболлу». Иран должен напасть на Израиль, после чего Вашингтон не сможет остаться в стороне и бросить своего союзника на произвол судьбы.

    Ирония ситуации в том, что Соединенные Штаты в этой схеме выступают в роли не зачинщика, а самой настоящей жертвы. «Америка сейчас не заинтересована в большой войне на Ближнем Востоке. Поэтому американцы и хотели удержать Израиль от боевых действий в Ливане, но у них это не получилось», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Да и, по всей видимости, не могло получиться. Ведь Нетаньяху выбрал для войны самое подходящее время – предвыборную кампанию в США.

    «В условиях выборов администрация Байдена просто не может не поддержать Израиль, даже если ей действия Нетаньяху категорически не нравятся. Даже кандидат от демократов Камала Харрис при всех пропалестинских демонстрациях в США заявляет о своей непоколебимой поддержке Израиля, в том числе его убийства шейха Хасана Насраллы. Ведь использование рычагов давления на израильское руководство – например, отказ от поставок вооруженной техники или отвод американской группировки – вызвало бы обвинения в предательстве и стало одним из главных аргументов республиканцев в ходе предвыборной кампании», – уверен Дмитрий Суслов.

    Поэтому в рамках стратегии «не можешь помешать – возглавь» лучшее, что могли сейчас сделать американцы, – это публично поддержать Израиль во всех его действиях. «США для себя решили, что если уж Израиль будет настаивать на войне, то Вашингтон возражать не станет. И возникает впечатление, что американцы все-таки дали в итоге зеленый свет», – говорит Елена Супонина.

    Дальнейшее развитие конфликта зависит от поведения Ирана. Тегеран, прекрасно понимая израильский план, долгое время увиливал от войны, игнорировал все израильские провокации. Даже несмотря на то, что терял на этом дипломатические очки. Но сейчас уже отступать некуда.

    «Какими бы выверенными ни были действия Ирана, отказ от поддержки «Хезболлы» – главного элемента его Оси Сопротивления – будет демонстрацией слабости. Она очень сильно ударит по иранским позициям в регионе и в мире», – говорит Дмитрий Суслов.

    Собственно, уже бьет. «На фоне иранского ожидания критика даже со стороны партнеров Тегерана в адрес Исламской Республики возрастает. Многие считают, что Ирану лучше было сразу ответить Израилю, а не выжидать, пока израильтяне по одному будут расправляться с его партнерами», – говорит Елена Супонина.

    К тому же все события показывают, что попытки Ирана увильнуть от конфликта лишь приводят к новому, более демонстративному вызову со стороны Тель-Авива. «Жди – не жди, а израильтяне реализуют свой сценарий, и в этом сценарии Ирану отводится чуть ли не главная роль. Поэтому сейчас в Тегеране идут серьезные консультации – возможно, пришло время менять тактику», – говорит Елена Супонина.

    От выбора Ирана, по сути, зависит то, начнется ли большая война на Ближнем Востоке. Однако есть две далекие от региона страны, для которых этот выбор, по сути, ничего не меняет. Одна из них уже является бенефициаром начатого Израилем конфликта, а вторая – его жертвой. Речь, конечно же, о России и Украине.

    Москва категорически не поддерживает курс Биньямина Нетаньяху на эскалацию. Жестко критикует его за политические убийства и бомбардировки Ливана. Однако факт остается фактом – действия Израиля по принуждению США к участию в войне на Ближнем Востоке укрепляют российские позиции.

    Во-первых, дипломатические. «Происходящие на Ближнем Востоке события продемонстрировали двойные стандарты Запада. И это играет в пользу Москвы – многие в мире обращают внимание на крики США по Украине и в то же время замалчивание Вашингтоном нарушений прав человека и огромного количества жертв среди мирных жителей в Палестине и в Ливане», – говорит Елена Супонина.

    Во-вторых, позиции на СВО. «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине. Даже если это будет относительно маленькая война Израиля с «Хезболлой», без большой эскалации на уровень США – Иран, то она уведет украинский вопрос с мировой повестки дня. Да и США будет не до Украины, и все вопросы, включая возможное разрешение на удары дальнобойного оружия по России, переместятся на период после формирования новой администрации», – уверен Дмитрий Суслов.

    К тому же стоит понимать, что чем глубже Израиль будет втянут в войну в Ливане, тем больше ему нужно будет от США оружия и денег для поддержки экономики. А каждый патрон или доллар, который отправится в Израиль, не отправится на Украину.

    Если же речь пойдет о полноценном вмешательстве США в войну против Ирана, то американцам, по мнению Дмитрия Суслова, крайне сложно поддерживать даже нынешний уровень материально-технической поддержки Украины. «И тогда киевскому режиму не останется другого выхода, кроме как принимать условия России. Идти на самоубийственные для Зеленского переговоры», – уверен эксперт.

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