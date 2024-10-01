Цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть марки Brent и WTI повысились из-за ударов Израиля по «Хезболле»

Цены на нефть начали новый месяц с роста, сообщает РИА «Новости». Утром во вторник цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent поднялись на 0,15%, достигнув 71,81 доллара за баррель. Одновременно ноябрьские фьючерсы WTI увеличились на 0,19%, составив 68,31 доллара за баррель. Главными факторами, повлиявшими на этот рост, стали оценка напряженности в регионе Ближнего Востока и риски, связанные с погодными условиями.

В регионе Ближнего Востока обострилась ситуация после заявления Армии обороны Израиля о точечных ударах по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Также израильская армия начала ограниченные наземные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана. Эти события усилили напряженность, что потенциально может повлиять на нефтяные поставки из региона.

Дополнительно на рост цен на нефть влияют опасения, связанные с погодой. Национальный центр по слежению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма «Кирк» в центральной части Атлантического океана. Предварительные прогнозы указывают на то, что «Кирк» может усилиться до урагана к среде, однако ожидается, что он пройдет по центральной ложбине Атлантического океана, не затронув густонаселенные районы. Это также вызывает беспокойство среди трейдеров.

Накануне мировые цены на нефть выросли на фоне монетарной поддержки экономики Китая. Кроме того, страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки еще на два месяца, что, по словам вице-премьера Александра Новака, связано с анализом рыночных условий.