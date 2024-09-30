Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
Цены на нефть выросли на мерах поддержки экономики Китая
Мировые цены на нефть выросли на мерах поддержки экономики Китая
Мировые цены на нефть в понедельник выросли на развитии истории с монетарной поддержкой экономики Китая.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 растет на 0,62%, до 71,97 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 68,55 доллара, передает РИА «Новости».
«Видимо, цены подталкивают вверх меры поддержки экономики Китая», – цитирует Bloomberg главу отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.
Напомним, на прошлой неделе глава центробанка Китая Пань Гуншэн анонсировал ряд мер стимулирования экономики, в том числе увеличение объемов банковского кредитования за счет снижения ставок рефинансирования. В рамках поддержки Китай рассматривает возможность вливания до 1 трлн юаней (142 млрд долларов) капитала в крупнейшие госбанки.