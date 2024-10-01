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ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти на 2 месяца
Страны ОПЕК+ добровольно продолжили уменьшение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки еще на два месяца, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, это связано с анализом рыночных условий.
Страны, входящие в альянс ОПЕК+, приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до декабря 2023 года, сообщает ТАСС.
Изначально предполагалось, что с октября начнется постепенное восстановление объемов производства, однако в начале сентября альянс пересмотрел свое решение, отложив его на два месяца.
Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, что текущее состояние рынка не позволяет вернуть прежние объемы добычи.
Согласно графику, опубликованному на сайте ОПЕК, в октябре 2023 года суммарный объем увеличения добычи должен был составить 180 тыс. баррелей в сутки, однако это решение было временно приостановлено.
Новак подчеркнул, что перенос срока восстановления добычи связан с анализом состояния рынка, который показал, что на данный момент подобное действие было бы нецелесообразным.
Эти меры охватят восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, которые продолжают придерживаться текущей стратегии. Предполагается, что пересмотр решения о восстановлении добычи может быть проведен в зависимости от дальнейших изменений на рынке нефти.
Ранее вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что Россия прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в этом году на 1,5 млн баррелей в сутки.