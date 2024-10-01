ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти на 2 месяца

Страны ОПЕК+ добровольно продолжили уменьшение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки

Tекст: Денис Тельманов

Страны, входящие в альянс ОПЕК+, приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до декабря 2023 года, сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что с октября начнется постепенное восстановление объемов производства, однако в начале сентября альянс пересмотрел свое решение, отложив его на два месяца.

Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил, что текущее состояние рынка не позволяет вернуть прежние объемы добычи.



Согласно графику, опубликованному на сайте ОПЕК, в октябре 2023 года суммарный объем увеличения добычи должен был составить 180 тыс. баррелей в сутки, однако это решение было временно приостановлено.

Новак подчеркнул, что перенос срока восстановления добычи связан с анализом состояния рынка, который показал, что на данный момент подобное действие было бы нецелесообразным.

Эти меры охватят восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, которые продолжают придерживаться текущей стратегии. Предполагается, что пересмотр решения о восстановлении добычи может быть проведен в зависимости от дальнейших изменений на рынке нефти.

Ранее вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели заявил, что Россия прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в этом году на 1,5 млн баррелей в сутки.