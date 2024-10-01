Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в секторе Газа

Израильская армия начала наземную операцию в Ливане. Как передает Ynetnews, в последние недели 98-я дивизия ЦАХАЛ, включая парашютно-десантную и коммандос бригады, провела подготовку для ограниченных операций в Южном Ливане. Эти действия начались в понедельник вечером и были направлены на противодействие «Хезболле».

Командование ЦАХАЛ считает, что предстоящая операция будет более сложной, чем в Газе, из-за наличия у «Хезболлы» укрепленных бункеров и иных возможностей. В прошлом месяце ЦАХАЛ впервые объявил о планах действий в глубине Ливана, где у «Хезболлы» размещены ракетные установки и, вероятно, объекты по производству вооружений.

На данный момент рассматриваются различные сценарии: от ограниченной операции в приграничных районах до более масштабных действий вглубь страны. Эти меры направлены на восстановление стабильности и обеспечение безопасности на северной границе Израиля, заявляют в ЦАХАЛ.

Один из старших офицеров ЦАХАЛ заявил: «Солдаты чувствовали себя как львы в клетке. Все понимают, что единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это физически удалить «Хезболлу» с границы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля начала проводить операции в нескольких деревнях на юге Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы». При этом США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации. Вместе с тем российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.