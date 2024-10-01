В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
ЦАХАЛ начал сухопутную операцию с огневой поддержкой в деревнях Ливана
Walla: ЦАХАЛ начал сухопутную операцию с огневой поддержкой в деревнях Ливана
Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла», сообщает израильский новостной портал Walla.
По данным СМИ, израильская армия развернула действия в ряде деревень на востоке Ливана, передает ТАСС.
Отмечается, что операции направлены на уничтожение инфраструктуры террористической организации «Хезболла». Армия использует массированную огневую поддержку, в том числе артиллерию и ВВС.
Ранее Армия Израиля заявила об ограниченной наземной операции на границе с Ливаном, нацеленной на объекты «Хезболлы» с поддержкой авиации и артиллерии.