Израиль заявил о начале ограниченной операции на границе с Ливаном

Израильская армия заявила о начале наземной операции против «Хезболлах» на границе с Ливаном

Tекст: Денис Тельманов

Израильская армия начала ограниченную наземную операцию на границе с Ливаном, передает ТАСС. Цель операции – объекты шиитской «Хезболлы», представляющие угрозу для северных районов Израиля. Операция проводится на основе точных разведданных и включает локальные рейды.



Пресс-служба армии сообщила, что действия сухопутных войск в Ливане поддерживают ВВС и артиллерия. Армия действует в соответствии с планами, разработанными Генштабом и Северным командованием. Израильские военнослужащие готовились к этой операции в течение нескольких месяцев.

Операция, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября с нанесения массированных авиаударов по военным объектам «Хезболлах» в Ливане. В результате одного из ударов в Бейруте погиб лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. «Хезболлах» подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать сопротивление.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве, стремясь уничтожить структуру ХАМАС и освободить заложников. Бои в секторе Газа продолжаются.

Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш