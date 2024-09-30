Израильские танки вошли в ливанский Рмейш

Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»

Tекст: Денис Тельманов

Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.

Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.



На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.

Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.

Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».

В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.

Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.

Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.